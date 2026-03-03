Nicolás Arrieta reveló detalles de su nuevo trabajo en el Canal RCN: ¿cómo le fue?

Una vez más, Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de La casa de los famosos Colombia, captó la atención en redes sociales tras compartir un poco de lo que fue su primer día de trabajo en el Canal RCN.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su primer día de trabajo en el Canal RCN?

A través de su cuenta de TikTok, en donde el creador de contenido acumula miles de seguidores y millones de likes, sorprendió al contar detalles de su primer día de trabajo en el Canal, expresando con emoción cómo se sintió en este nuevo rol como presentador en televisión nacional.

Artículos relacionados Talento nacional Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?

"Bueno hoy fue mi primera chamba, me invitaron a chambear una semana en Buen día Colombia, estuvo muy cool, todo el mundo fue muy lindo conmigo, muy amables y yo dije lo que me dio la gana, me dieron full pass", señaló el exparticipante.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex no se quedó callado y le respondió a Juanda Caribe: ¿qué le dijo?

Según lo comentó Arrieta, durante este espacio estuvo opinando y hablando con los presentadores, además contó que estuvo presente Lorena Altamirano, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, quien fue una de las invitadas al programa el día de ayer.

"Me divertí que fue lo importante y fue mi primera chamba, seguro mañana me echan", dijo el influencer entre risas.

Así le fue a Nicolás Arrieta presentando en Buen día Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuál es el trabajo de Nicolás Arrieta en el Canal RCN?

Así mismo, confesó que esta experiencia en el set del matutino del Canal RCN le produjo en medio de todo muchos nervios, pues aseguró que no es nada fácil salir en televisión, pues antes de La casa de los famosos Colombia nunca lo había hecho, por lo que no fue tan fácil. +

Incluso, contó que como producto de los nervios, sudó mucho y hasta bromeó al decir que olía a grajo, una palabra que se utiliza en la costa del país para describir el mal olor en la zona de las axilas.

Finalmente, el creador digital se mostró expectante por su participación en su segundo día, es decir, durante el programa de hoy martes 3 de marzo.

Nicolás Arrieta habló de su experiencia en Buen día Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, queda esperar cómo le irá a Nicolás en lo siguientes días que esté en el programa, pues, muy seguramente seguirá dando mucho de qué hablar.