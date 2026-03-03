Nicolás Arrieta reveló detalles de su nuevo trabajo en el Canal RCN: ¿cómo le fue?
Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, aseguró que se sintió muy nervioso al aparecer en televisión nacional.
Una vez más, Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de La casa de los famosos Colombia, captó la atención en redes sociales tras compartir un poco de lo que fue su primer día de trabajo en el Canal RCN.
¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su primer día de trabajo en el Canal RCN?
A través de su cuenta de TikTok, en donde el creador de contenido acumula miles de seguidores y millones de likes, sorprendió al contar detalles de su primer día de trabajo en el Canal, expresando con emoción cómo se sintió en este nuevo rol como presentador en televisión nacional.
"Bueno hoy fue mi primera chamba, me invitaron a chambear una semana en Buen día Colombia, estuvo muy cool, todo el mundo fue muy lindo conmigo, muy amables y yo dije lo que me dio la gana, me dieron full pass", señaló el exparticipante.
Según lo comentó Arrieta, durante este espacio estuvo opinando y hablando con los presentadores, además contó que estuvo presente Lorena Altamirano, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, quien fue una de las invitadas al programa el día de ayer.
"Me divertí que fue lo importante y fue mi primera chamba, seguro mañana me echan", dijo el influencer entre risas.
¿Cuál es el trabajo de Nicolás Arrieta en el Canal RCN?
Así mismo, confesó que esta experiencia en el set del matutino del Canal RCN le produjo en medio de todo muchos nervios, pues aseguró que no es nada fácil salir en televisión, pues antes de La casa de los famosos Colombia nunca lo había hecho, por lo que no fue tan fácil. +
Incluso, contó que como producto de los nervios, sudó mucho y hasta bromeó al decir que olía a grajo, una palabra que se utiliza en la costa del país para describir el mal olor en la zona de las axilas.
Finalmente, el creador digital se mostró expectante por su participación en su segundo día, es decir, durante el programa de hoy martes 3 de marzo.
Por ahora, queda esperar cómo le irá a Nicolás en lo siguientes días que esté en el programa, pues, muy seguramente seguirá dando mucho de qué hablar.