Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en reto que puso a prueba su relación, ¿quién ganó?

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en un reto que causó risas por sus respuestas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La casa de los famosos Colombia evidenció qué tanto se conocen las parejas
La casa de los famosos Colombia puso a prueba a sus parejas. (Fotos: Canal RCN)

Esta semana, la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia estará a cargo de los televidentes quienes aprobaran la creatividad de los participantes de la casa más famosa.

En esta ocasión, el reto no solo puso a prueba la creatividad de los participantes para conseguir “likes” en las cuentas de Canal RCN, sino también qué tanto conocen a las personas con las que han protagonizado momentos cercanos dentro de la casa.

¿En qué consistió el segundo reto de las parejas en La casa de los famosos Colombia?

Durante la dinámica participaron las dos duplas que han dado de qué hablar por su romance dentro de la casa; Mariana Zapata con Eidevin López y Yuli Ruiz con Alejandro Estrada.

La actividad consistía en que Alejandro y Eidevin respondieran preguntas sobre los gustos personales de sus respectivas parejas. Cada respuesta incorrecta se castigaba con espuma en el rostro.

En la primera ronda, les preguntaron por el color favorito. Alejandro respondió que el de Yuli era rojo, mientras que Eidevin aseguró que el de Mariana era rosado.

La casa de los famosos Colombia puso a prueba a sus parejas. (Foto: Canal RCN)

En ese momento, Alejandro recibió espuma en la cara, dando como ganadores iniciales a Mariana y Eidevin.

Luego llegó la pregunta sobre el país que ellas desean visitar. Alejandro dijo que Yuli quería ir a Italia y Eidevin contestó que Mariana soñaba con conocer Japón. Tras las respuestas, Eidevin terminó recibiendo espuma.

La tercera ronda se enfocó en el signo zodiacal de cada una. Alejandro respondió que Yuli es Cáncer y Eidevin dijo que Mariana es Aries. En esta ocasión, ambos acertaron.

¿Cuál de las dos parejas ganó el reto en La casa de los famosos Colombia?

Cuando les preguntaron por la canción favorita, Eidevin mencionó que una de Bad Bunny como la preferida de Mariana sin mencionar el nombre, mientras que Alejandro admitió que no la recordaba.

Posteriormente, Mariana y Yuli cambiaron de rol y respondieron sobre sus parejas.

La casa de los famosos Colombia puso a prueba a sus parejas. (Foto: Canal RCN)

Mariana dijo que la comida favorita era el pescado de Eidevin y Yuli mencionó la comida peruana, llevándose ambas espuma.

En la pregunta sobre el animal favorito, Mariana respondió el león; Alejandro dijo los caballos, lo que generó risas, mientras Yuli señaló que eran los gatos.

Finalmente, en la pregunta sobre la fecha de cumpleaños, Mariana acertó en la fecha pero Alejandro respondió a la respuesta, causando risas por que debía ser Yuli.

