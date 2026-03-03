Marcelo Cezán llamó “mueble” a Lorena Altamirano y así reaccionó en vivo la actriz

En el detrás de cámaras de La casa de los famosos Colombia, que suele hacer Carla Giraldo en redes sociales del previo o durante las galas, se vivió un momento inesperado que terminó generando risas entre los presentes.

¿Por qué Marcelo Cezán le dijo a Lorena Altamirano que era un muble?

En el video, Carla Giraldo comentó que había pedido un sofá para el set y mostró en cámara la imagen del mueble, donde se encontraban sentadas dos personas del equipo de producción.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Marcelo Cezán intervino con un comentario que desató la reacción inmediata de todos.

Mientras señalaba el lugar donde se encontraba Lorena Altamirano, quien en esta gala realizó su última conexión tras haber sido eliminada, el pasado domingo 1 de marzo, Marcelo expresó: “Y trajeron un mueble”.

Marcelo Cezán llamó “mueble” a Lorena Altamirano y generó risas. (Foto: Canal RCN)

De inmediato, Lorena reaccionó con un “Ay, Marcelo”, mientras Carla no podía contener la risa.

Segundos después, Marcelo se acercó a Lorena y la abrazó. En medio momento, Carla explicó a la cámara que Lorena se había atravesado justo cuando señalaban el sofá, y añadió entre risas: “Después dicen que soy yo”, comentó la presentadora de La casa de los famosos Colombia.

Lorena, también entre risas, le dijo a Marcelo: “Decían que eras amoroso”, y luego agregó: “No lo esperé de ti nunca”.

¿Cuál fue la curiosa petición que le hizo Carla Giraldo a Lorena Altamirano?

Carla, fiel a su estilo, le pidió a Lorena que hiciera una nominación simbólica.

Fue entonces cuando Lorena, manteniendo el tono jocoso, utilizó las palabras habituales del posicionamiento de los domingos y dijo a Marcelo: “Quiero que te vayas de la casa porque me acaba de llamar mueble ante todo el equipo”, haciendo referencia al comentario frente a la producción de La casa de los famosos.

Marcelo respondió que él había señalado la silla que estaba allí y que, casualmente, ella pasaba por el lugar en ese momento.

Tras difundirse el video, en redes sociales varios usuarios reaccionaron con humor, compartiendo frases como: “No lo pudo decir mejor Marcelo” y “Dijo la verdad”.