Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Marcelo Cezán llamó “mueble” a Lorena Altamirano y así reaccionó en vivo la actriz

Lorena Altamirano reaccionó tras inesperado comentario de Marcelo Cezán que causó risas en Carla Giraldo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Lorena Altamirano reaccionó al comentario de Marcelo Cezán
Marcelo Cezán llamó “mueble” a Lorena Altamirano y generó risas. (Fotos: Canal RCN)

En el detrás de cámaras de La casa de los famosos Colombia, que suele hacer Carla Giraldo en redes sociales del previo o durante las galas, se vivió un momento inesperado que terminó generando risas entre los presentes.

Artículos relacionados

¿Por qué Marcelo Cezán le dijo a Lorena Altamirano que era un muble?

En el video, Carla Giraldo comentó que había pedido un sofá para el set y mostró en cámara la imagen del mueble, donde se encontraban sentadas dos personas del equipo de producción.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Marcelo Cezán intervino con un comentario que desató la reacción inmediata de todos.

Artículos relacionados

Mientras señalaba el lugar donde se encontraba Lorena Altamirano, quien en esta gala realizó su última conexión tras haber sido eliminada, el pasado domingo 1 de marzo, Marcelo expresó: “Y trajeron un mueble”.

Lorena Altamirano reaccionó al comentario de Marcelo Cezán
Marcelo Cezán llamó “mueble” a Lorena Altamirano y generó risas. (Foto: Canal RCN)

De inmediato, Lorena reaccionó con un “Ay, Marcelo”, mientras Carla no podía contener la risa.

Segundos después, Marcelo se acercó a Lorena y la abrazó. En medio momento, Carla explicó a la cámara que Lorena se había atravesado justo cuando señalaban el sofá, y añadió entre risas: “Después dicen que soy yo”, comentó la presentadora de La casa de los famosos Colombia.

Lorena, también entre risas, le dijo a Marcelo: “Decían que eras amoroso”, y luego agregó: “No lo esperé de ti nunca”.

¿Cuál fue la curiosa petición que le hizo Carla Giraldo a Lorena Altamirano?

Carla, fiel a su estilo, le pidió a Lorena que hiciera una nominación simbólica.

Artículos relacionados

Fue entonces cuando Lorena, manteniendo el tono jocoso, utilizó las palabras habituales del posicionamiento de los domingos y dijo a Marcelo: “Quiero que te vayas de la casa porque me acaba de llamar mueble ante todo el equipo”, haciendo referencia al comentario frente a la producción de La casa de los famosos.

Lorena Altamirano reaccionó al comentario de Marcelo Cezán
Marcelo Cezán llamó “mueble” a Lorena Altamirano y generó risas. (Foto: Canal RCN)

Marcelo respondió que él había señalado la silla que estaba allí y que, casualmente, ella pasaba por el lugar en ese momento.

Tras difundirse el video, en redes sociales varios usuarios reaccionaron con humor, compartiendo frases como: “No lo pudo decir mejor Marcelo” y “Dijo la verdad”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Lorena Altamirano reveló la verdad sobre su relación con Melissa Gate Melissa Gate

Lorena Altamirano reveló la verdad sobre su relación con Melissa Gate, ¿se caen mal?

Lorena Altamirano habló sobre Melissa Gate y aclaró por qué no estuvieron cerca en La casa de los famosos Colombia 2026.

Valentino sorprendió con beso a Manuela La casa de los famosos

Valentino besó a Manuela Gómez y ella a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 causaron revuelo en redes tras el beso de Valentino y Manuela Gómez.

La casa de los famosos Colombia evidenció qué tanto se conocen las parejas La casa de los famosos

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en reto que puso a prueba su relación, ¿quién ganó?

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en un reto que causó risas por sus respuestas.

Lo más superlike

Selena Gomez respondió con inesperado gesto en medio de rumores de divorcio Selena Gómez

Selena Gomez respondió con inesperado gesto en medio de rumores de divorcio

Selena Gomez sorprendió con un inesperado gesto hacia Benny Blanco en medio de rumores de divorcio que surgieron tras un video viral del productor.

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante

Por qué los dolores de espalda afectan a Isabella Ladera mientras espera a su bebé Salud

Isabella Ladera reveló los intensos dolores de espalda que sufre en el embarazo, ¿por qué ocurren?

Falleció reconocido piloto vinculado al automovilismo estadounidense Viral

Falleció reconocido piloto automovilístico en extrañas circunstancias

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata? Talento internacional

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?