Ella es la guapa hermanastra de Karol G que reaccionó a la situación que vive la familia Giraldo con Verónica

La guapa hermanastra de Karol G sorprendió al pronunciarse sobre la situación que atraviesa la familia Giraldo con Verónica. Esto dijo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La hermanastra de Karol G reapareció en redes para referirse a lo vivido con Verónica Giraldo. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

La situación que vivió Verónica Giraldo sigue dando de qué hablar. En medio de la polémica, la hermanastra de ella y de Karol G apareció en redes para pronunciarse, sorprendiendo a usuarios que no sabían que ambas tenían otra hermana y guapa.

¿Quién es la hermanastra de Karol G que apareció en redes para hablar de lo que vivió su hermana Verónica Giraldo?

Luego de que Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, generara impacto al denunciar públicamente que le arrebataron a su hija y al revelar asuntos privados de la familia Giraldo, tras lo cual su cuenta de Instagram desapareció, la atención se trasladó a su hermanastra, Katherin Giraldo, hija de Guillermo Giraldo.

Hermanastra de Karol G reaccionó a la situación que pasó Verónica Giraldo
La hermanastra de Karol G apareció en redes para enviar un mensaje a su hermana Verónica Giraldo. (Foto: Jon Kopaloff/Getty Images for Vogue/AFP)

Una joven mujer que se desempeña como modelo, influencer y empresaria colombiana y que se ha hecho popular en redes sociales por su contenido de moda y estilo de vida.

Katherin ha mantenido una relación distante con Karol G y otros miembros de la familia Giraldo, por lo que no es cercana a ellos y no forma parte del círculo público de la cantante.

Sin embargo, recientemente sorprendió al reaparecer en redes para referirse a lo vivido con su hermanastra mayor y dejar un claro mensaje de su postura frente a lo que afronta su familia.

¿Qué dijo la hermanastra de Karol G sobre lo ocurrido con Verónica Giraldo?

Desde su cuenta de Instagram, donde suma más de cien mil seguidores, la joven publicó en sus historias un mensaje de esperanza que muchos de sus fans interpretaron que fue dedicado para su hermanastra Verónica.

En los momentos más oscuros, una fuerza silenciosa y poderosa hace un hilo invisible de amor y esperanza que nos une. Estoy elevando una oración muy especial, pidiendo fuerza, calma y que todo esté bien. Siempre habrá luz al final del camino", escribió.

Sus palabras conmovieron a sus fans, quienes en medio de los comentarios expresaron que Katherin siempre ha estrechado una fuerte cercanía con Verónica e incluso dejaron ver que tenía un parecido impresionante con 'papá G'.

Familia de Karol G en el estreno del documental de la cantante
Katherin Giraldo se refirió a la situación que vive su familia con su hermanastra mayor, Verónica Giraldo. (Foto: Theo Wargo/Getty Images for Netflix/AFP)

¿Cómo ha sido la relación de Karol G con su hermanastra?

La relación entre la intérprete de 'Mañana será bonito' y su hermanastra Katherin Giraldo no ha sido cercana a lo largo de los años. Aunque comparten padre, Guillermo Giraldo, ambas crecieron en contextos distintos y, según lo que Katherin ha manifestado públicamente, la comunicación entre ellas ha sido prácticamente inexistente.

Mientras Karol G mantiene un vínculo muy visible y sólido con sus otras hermanas, con Katherin no ocurre lo mismo.

De hecho, no suelen mostrarse juntas ni interactuar en redes sociales, lo que ha dejado en evidencia un distanciamiento que, hasta ahora, no ha cambiado pese al éxito y la exposición mediática de la artista.

