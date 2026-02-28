Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G habría cancelado compromisos en Europa por delicada situación de su hermana, ¿crisis familiar?

En redes sociales, empezó a circular la versión que apunta que la cantante Karol G habría preferido estar cerca de su familia en este difícil momento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
asiste al segundo evento benéfico anual del Fondo de Impacto Raro en apoyo a la salud mental de los jóvenes.
Karol G habría cancelado compromisos debido a su situación familiar. Foto | Amy Sussman.

Karol G, quien por estos días ha estado en medio de la polémica en redes sociales, volvió a capturar la atención tras conocerse que, al parecer, habría cancelado varios compromisos que tenía en Milán, en el marco de la Semana de la Moda, esto, raíz de la complicada situación familiar que enfrenta su hermana Verónica Giraldo.

¿Karol G canceló sus compromisos en la Semana de la Moda por la situación que enfrenta su hermana?

De acuerdo con las versiones de usuarios de la redes sociales, la aritsta decidió suspender algunos acuerdos que tenía con reconocidas marcas y otros eventos programados en la ciudad italiana, con el fin de poder acompañar a su familia en esta difícil situación, afirmación que por su puesto ha sido tema de conversación entre los internautas.

"Qué pesar de mi Bichota, ella no tiene que cargar con esto", "Eso me encanta, ojalá y todo el que sea fan de Karol no hable de eso tan personal y delicado para nuestra Bichota", "Gracias por el respeto a nuestra Karol", "De dónde, no sé, pero gracias por esas lindas palabras para la reina", son algunas reacciones que se pueden leer.

¿Qué le pasó a Verónica Giraldo, hermana de Karol G?

La polémica se dio luego de que Verónica, hermana mayor de la cantante, publicara en sus cuentas personales videos en los que se refirió a la disputa legal que enfrenta con el padre de su hija, por la custodia de la menor.

Karol G asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos.
La razón por la que Karol G habría cancelado sus compromisos en Europa. Foto | Giorgio Viera.

Y aunque en varias oportunidades había abordado el tema expresando lo afectada que estaba por este tema, la situación se empeoró luego de que ella misma apareciera con una lesión en una de sus manos luego de intentar "rescatar" a su hija, ya que su propia familia le había impedido estar con ella.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda, es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal", señaló.

Además de hacer este tipo de afirmaciones, la mujer también se refirió a situaciones familiares difíciles del pasado en las que, según, ella, hubo vi0lenc1a de por medio.

¿Qué ha dicho la familia de Karol G a raíz de la situación que enfrenta Verónica Giraldo?

Por su parte, Jessica Giraldo, hermana y representante de Karol G, compartió un mensaje en el que aseguró que como familia atraviesan “un momento muy sensible y difícil” y que su prioridad es que Verónica reciba el apoyo necesario, además de “proteger su bienestar y el de su hija”.

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora.
En redes aseguran que Karol G habría cancelado sus compromisos debido a la situación de su hermana Verónica. Foto | Romain Maurice.

Cabe señalar que, hasta el momento, la intérprete antioqueña no ha dado declaraciones públicas sobre lo ocurrido, mientras la situación continúa generando reacciones en redes sociales.

