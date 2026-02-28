Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Maiker Smith regresó a las redes sociales y reveló algo muy desagradable con lo que se encontró

Maiker Smith retomó las redes sociales tras su paso por La casa de los famosos Colombia y este fue su primer mensaje.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Maiker Smith reveló sus sensaciones tras regresar a las redes sociales.
Maiker Smith hizo su primerapublicación en redes sociales tras su experiencia en La casa de los famosos. Foto: RCN

Maiker Smith salió inesperadamente de La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido fue catalogado como “mueble” y el público decidió que saliera del reality tras manifestarse a través de las votaciones.

Artículos relacionados

Pese a la situación no tan agradable, Maiker se mostró tranquilo y agradecido por la oportunidad, además, manifestó que no guardaba ningún rencor y entendía que esas eran las reglas del juego.

¿Qué dijo Maiker Smith tras regresar a las redes sociales luego de su eliminación de La casa de los famosos?

Pues bien, el ahora exparticipante ya regresó a las redes sociales y le envió un mensaje a sus seguidores.

Maiker, quien es gran amigo de Karen Sevillano, compartió varios videos mediante su cuenta de Instagram y dejó algunas frases interesantes de lo que ha sido su regreso a la realidad.

Volví a las redes sociales, volví a mi realidad. Me tomé esta semana para estar desconectado al cien por ciento y descansar, tanto física como mentalmente

Tras su eliminación, Maiker Smith se lleva inesperada noticia
Maiker Smith reconoció que no está acostumbrado a ver tantos comentarios negativos en sus redes. (Foto Canal RCN).

Posteriormente, agradeció por el respaldo que recibió en el reality desde que inició su aventura en esta novela de la vida real.

Darles las gracias a todas las personas que estuvieron desde el primer momento, apoyándome, viendo las galas, el 24/7… una alegría que no puedo explicar. Eso me llena el corazón y la mejor manera de retribuirles es diciéndoles y dándoles las gracias

Maiker afirmó que volverá a sus tradicionales videos en las redes, pero se refirió a las críticas y cuestionamientos que ha recibido, así como el hate que recibe de algunos internautas.

Artículos relacionados

Claramente, no todo es felicidad y les confieso que para mí no ha sido tan sencillo como lo imaginé, el tema del od*o, del ha*e porque no estoy acostumbrado a eso. He visto mucha gente peleando por mí y, pese a que no estoy acostumbrado, es muy normal en redes sociales esperar comentarios, tanto positivos como negativos. Detrás de una pantalla, de un celular, las personas escriben cualquier cosa. Pero me voy a enfocar solo en lo positivo

Maiker reconoció que ha visto comentarios de todo tipo en sus redes, pero dejó claro que solo se enfocará en lo positivo y contó que pronto estará subiendo nuevo contenido.

¿Cómo respondió Maiker Smith ante las críticas que le hizo Johanna Fadul?

Maiker Smith tuvo un resonado enfrentamiento con Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido se molestó mucho con un comentario de la actriz y no dudó en demostrárselo.

Las palabras de Fadul contra Campanita en un posicionamiento desataron la furia del exparticipante, quien se molestó mucho con ella, pero también evitó dirigirle la palabra. Aunque Fadul buscó hablarle, él prefirió no hacerlo.

Johanna Fadul había criticado la actitud de Maiker Smith.
Maiker Smith trató de no darle importancia a las críticas de Johanna Fadul. Fotos: RCN

Posteriormente, Johanna le lanzó varias críticas a Maiker y lo tildó de “arrogante”. Al salir del reality, Smith reaccionó a esos comentarios y dejó claro que su intención no era entrar en discusiones con Johanna.

Artículos relacionados

El influenciador se tomó todo con calma y afirmó que lo que dijo Fadul era respetable, y evitó responderle directamente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol, exnovio de Aida Victoria Merlano, ahora es pareja de Luisa Castro. Westcol

Luisa Castro desató distintas reacciones tras dedicarle romántico mensaje a Westcol

Luisa Castro compartió amorosas fotos y expresó todo su amor por el famoso streamer Westcol.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025. Talento nacional

Ella es Laura Dicelis, la nueva novia de Raúl Ocampo

Raúl Ocampo presumió a la mujer que conquistó su corazón luego de su pasada relación con la fallecida actriz Alejandra Villafañe.

Juanda Caribe y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta apareció con la esposa de Juanda Caribe y lanzó sorpresivo comentario: "vine a hacerle el cajón"

Nicolás Arrieta no se guardó nada y, fiel a su humor, no dudó en referirse a la reciente polémica entre Juanda Caribe y su esposa.

Lo más superlike

Alejandro Estrada se separó de Nataly Umaña hace dos años. Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada quiere volver con Nataly Umaña? Esto habría dicho en La casa de los famosos

Alejandro Estrada habría manifestado en La casa de los famosos que seguiría pensando en su exesposa, Nataly Umaña.

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje Pipe Bueno

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje: "Hemos llorado"

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Joven promesa del béisbol fallece en choque cerca de su universidad Viral

¡Luto en el deporte! Joven promesa del béisbol fallece en trágico accidente

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?