Yuli Ruiz rompe en llanto tras hablar de sus sentimientos en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Yuli Ruiz llamó la atención al revelar cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia Alejandro Estrada en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yuli Ruiz se muestra conmovida en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Yuli Ruiz se mostró visiblemente afectada en La casa de los famosos Colombia 2026 al hablar de sus emociones y relaciones dentro del reality. La participante abrió su corazón frente a Alexa Torrex y sus declaraciones llamaron la atención en redes sociales.

¿Por qué Yuli Ruiz siente miedo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante una conversación con Alexa Torrex, Yuli compartió varios aspectos de su vida emocional que han marcado su paso por La casa de los famosos Colombia 2026. Entre lágrimas, la participante reveló cómo se siente realmente.

"Aquí la soledad le juega en contra a uno", afirmó

Ruiz expresó que guarda muchas cosas para sí misma y que sentirse vulnerable le genera angustia. Aunque fuera de la casa tiende a alejar a quienes le generan malestar, dentro del reality se ve obligada a enfrentar situaciones que no puede evitar. Según Yuli, es un aspecto de su vida que necesita sanar.

En ese mismo momento, Yuli confesó que se siente segura y protegida con Alejandro. Reveló que su atracción por él existía antes de entrar a la casa y que actualmente le brinda apoyo en momentos difíciles.

"Un momento donde me siento segura y protegida, cuando Alejo va, se acuesta en mi cama y me abraza", destacó

Yuli Ruiz revela lo que siente por Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

A pesar de que Alejandro se ha mostrado enojado o frustrado en algunas ocasiones, Yuli ha intentado mantenerse tranquila para ser un respaldo emocional. En redes, los internautas afirman que estas declaraciones reflejan cómo la relación influye en su día a día dentro del reality.

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre sus relaciones en La casa de los famosos?

Yuli también mencionó que no logra conectar con todas las personas dentro de la casa, destacando que Beba y Mariana son quienes le resultan más difíciles de tratar. Esto, sumado a ciertos conflictos y la percepción de que la casa está en su contra, le genera momentos de tensión.

Sin embargo, la participante afirma que mantiene una actitud firme debido a un rechazo profundo que siente en su corazón, sentimiento que reconoce debe trabajar para evolucionar emocionalmente.

