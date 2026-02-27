Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Luto en el deporte! Joven promesa del béisbol fallece en trágico accidente

Jugador de béisbol universitario murió en un accidente vehicular cerca del campus en Virginia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Joven promesa del béisbol fallece en choque cerca de su universidad
Joven promesa del béisbol fallece en choque cerca de su universidad. (Foto FreePik)

El deporte universitario en Estados Unidos atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse la muerte de una joven promesa del béisbol que falleció a los 19 años en un accidente ocurrido en Virginia.

Artículos relacionados

La noticia fue dada a conocer por el equipo de béisbol de la Universidad de Radford, institución a la que pertenecía el deportista. A través de sus redes sociales, el programa deportivo expresó su dolor por la pérdida y destacó la huella que el jugador dejó dentro y fuera del campo.

¿Quién era la joven promesa del béisbol que falleció?

Joey Raccuia era estudiante universitario e integraba el equipo de béisbol de Radford. Se desempeñaba como infielder y también lanzaba con la mano derecha, destacándose por su versatilidad dentro del diamante.

Además de su rol como atleta, provenía de una familia vinculada al deporte. Era hijo de Joe Raccuia, exentrenador del mismo programa universitario, lo que reforzaba su conexión con la institución y con la comunidad deportiva local.

Desde la universidad señalaron que su impacto iba más allá del rendimiento competitivo. Compañeros, entrenadores y miembros del campus resaltaron su compromiso, disciplina y la influencia positiva que ejercía en su entorno.

Artículos relacionados

“Estamos desconsolados al compartir la noticia del fallecimiento de Joey Raccuia. El impacto de Joey en nuestro equipo, esta comunidad y todas las vidas que tocó fue mucho más allá del campo de juego, y lo extrañamos profundamente”, compartieron en una publicación.

Promesa del béisbol universitario muere en accidente cerca del campus
Promesa del béisbol universitario muere en accidente cerca del campus. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Joey Raccuia?

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente ocurrió el miércoles 25 de febrero alrededor de las 11:20 de la mañana en East Main Street, una vía cercana al estadio de béisbol del campus.

Las autoridades indicaron que se trató de una colisión vehicular. Aunque los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y brindaron asistencia médica, el joven fue declarado muerto en la escena.

Artículos relacionados

Por el momento, las circunstancias exactas del choque continúan bajo investigación y no se han revelado mayores detalles sobre cómo ocurrió el hecho. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tuviera información relacionada con el accidente se comunicara con los policías locales.

La comunidad universitaria y el entorno deportivo continúan expresando mensajes de condolencia mientras se esclarecen los hechos.

Joey Raccuia murió tras colisión vehicular
Joey Raccuia murió tras colisión vehicular. (Foto FreePik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién? Talento nacional

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién?

Las redes sociales se visten de luto tras el desafortunado fallecimiento de influenciadora durante un complicado procedimiento.

Reconocida influencer anuncia que está embarazada por novena vez Viral

Reconocida influencer anuncia que está embarazada por novena vez

Descubre por qué el noveno embarazo de una influencer volvió a generar polémica

Influencer de 25 años muere repentinamente tras desmayarse en su habitación Viral

Influencer brasileña de 25 años fallece de forma repentina; revelan qué ocurrió

La influencer brasileña de 25 años falleció tras sufrir una emergencia médica en su casa. Su familia reveló la causa oficial de muerte.

Lo más superlike

Exparticipante de La casa de los famosos se transformó el rostro y sorprendió con el resultado La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos impacta con radical transformación en su rostro

Mira cómo quedó el ex de La casa de los famosos tras su procedimiento facial y qué cambios se realizó.

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Isabella Ladera reveló si mostrará la cara de su bebé cuando nazca Talento internacional

Isabella Ladera reveló a sus seguidores si mostrará el rostro de su bebé cuando nazca

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían Jhonny Rivera

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?