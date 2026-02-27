El deporte universitario en Estados Unidos atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse la muerte de una joven promesa del béisbol que falleció a los 19 años en un accidente ocurrido en Virginia.

La noticia fue dada a conocer por el equipo de béisbol de la Universidad de Radford, institución a la que pertenecía el deportista. A través de sus redes sociales, el programa deportivo expresó su dolor por la pérdida y destacó la huella que el jugador dejó dentro y fuera del campo.

¿Quién era la joven promesa del béisbol que falleció?

Joey Raccuia era estudiante universitario e integraba el equipo de béisbol de Radford. Se desempeñaba como infielder y también lanzaba con la mano derecha, destacándose por su versatilidad dentro del diamante.

Además de su rol como atleta, provenía de una familia vinculada al deporte. Era hijo de Joe Raccuia, exentrenador del mismo programa universitario, lo que reforzaba su conexión con la institución y con la comunidad deportiva local.

Desde la universidad señalaron que su impacto iba más allá del rendimiento competitivo. Compañeros, entrenadores y miembros del campus resaltaron su compromiso, disciplina y la influencia positiva que ejercía en su entorno.

“Estamos desconsolados al compartir la noticia del fallecimiento de Joey Raccuia. El impacto de Joey en nuestro equipo, esta comunidad y todas las vidas que tocó fue mucho más allá del campo de juego, y lo extrañamos profundamente”, compartieron en una publicación.

Promesa del béisbol universitario muere en accidente cerca del campus. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Joey Raccuia?

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente ocurrió el miércoles 25 de febrero alrededor de las 11:20 de la mañana en East Main Street, una vía cercana al estadio de béisbol del campus.

Las autoridades indicaron que se trató de una colisión vehicular. Aunque los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y brindaron asistencia médica, el joven fue declarado muerto en la escena.

Por el momento, las circunstancias exactas del choque continúan bajo investigación y no se han revelado mayores detalles sobre cómo ocurrió el hecho. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tuviera información relacionada con el accidente se comunicara con los policías locales.

La comunidad universitaria y el entorno deportivo continúan expresando mensajes de condolencia mientras se esclarecen los hechos.