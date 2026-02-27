Exparticipante de La casa de los famosos impacta con radical transformación en su rostro

Un exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió someterse a un procedimiento estético facial y mostró públicamente los resultados, sorprendiendo a sus seguidores por el cambio evidente en su apariencia.

¿Quién fue el exparticipante de La casa de los famosos que se realizó el procedimiento en su cara?

Se trata de Naren Daryanani, actor que se convirtió en un rostro conocido para muchos colombianos tras su participación en la primera temporada del reality.

En esa edición fue el primer eliminado, pero logró mantenerse vigente en redes sociales y en el mundo del entretenimiento.

Ahora vuelve a ser tema de conversación, esta vez por una transformación física que él mismo decidió compartir.

Naren Daryanani impacta con radical transformación en su rostro. (Foto Canal RCN)

¿Qué se hizo el actor Naren Daryanani?

El cambio de Naren Daryanani no fue producto de un solo procedimiento, sino de un proceso completo pensado para mejorar su apariencia de manera progresiva.

Según se conoció, el actor tenía la piel afectada por el paso del tiempo, la exposición constante al sol y los resultados poco favorables de un procedimiento anterior en los párpados.

Antes de cualquier cirugía, los especialistas se enfocaron en mejorar su aspecto general: hidratarla, darle más firmeza y recuperar luminosidad. Para lograrlo utilizaron tratamientos con láser, oxigenación y productos que ayudan a que la piel se vea más saludable.

Dentro de esta etapa también se aplicó ADN de salmón, conocido popularmente como “s3m3n de salmón”. Esta sustancia se inyecta en pequeñas cantidades en el rostro y ayuda a que la piel se regenere, luzca más firme y disminuyan las líneas finas. La doctora explicó en un video que este paso era clave para preparar el rostro antes de la transformación principal.

Además, se intervino nuevamente la zona de los párpados para corregir detalles que habían quedado del procedimiento anterior. La intención era que su mirada se viera más equilibrada y natural.

Según explicó la especialista, la meta no era cambiarle el rostro, sino devolverle frescura y definición, logrando un rejuvenecimiento notorio pero sin que perdiera su esencia.

Naren Daryanani reaparece tras procedimiento facial. (Foto Canal RCN)

Finalmente, Naren compartió el resultado del procedimiento a través de varias fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, donde se le ve disfrutando de unas vacaciones en España.

En las imágenes dejó ver su nuevo aspecto, lo que generó una ola de reacciones positivas. Muchos seguidores lo felicitaron por el cambio, resaltando que luce renovado y que el resultado mantiene naturalidad sin perder sus rasgos característicos.