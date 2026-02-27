Alexa Torrex y Mariana Zapata se enfrentaron por la comida de La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex y Mariana Zapata tuvieron un enfrentamiento por la comida y los puntos perdidos en la prueba de presupuesto de La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex aseguró que no comerá por unos días en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Tras un intenso juicio y una actividad de etiquetas liderada por Melissa Gate, el ambiente quedó cargado de tensión en la casa.

¿Por qué Alexa Torrex y Mariana Zapata se enfrentaron en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa aprovechó el desayuno para expresar su inconformidad, asegurando que si a Mariana le perdonaron la pérdida de puntos, ella también podía decidir no participar en las pruebas sin que sus compañeros le reclamaran.

La creadora de contenido fue enfática en que su decisión era firme y que incluso estaba dispuesta a no comer hasta el próximo martes.

Sus palabras generaron incomodidad entre los demás habitantes, quienes no compartieron su postura.

Mariana, por su parte, se defendió diciendo que lo ocurrido fue un error ya aclarado y que lo importante era no repetirlo.

Sin embargo, Alexa insistió en que el hecho fue intencional y que no debía quedar impune.

¿Cómo reaccionaron los demás habitantes a las declaraciones de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Campanita, como líder de la semana, intervino para recordar que cada participante es responsable de sus actos y que los puntos perdidos ya no tienen relevancia, pues ahora la responsabilidad recae en Alejandro Estrada y Lorena Altamirano.

Tebi también se pronunció, destacando que lo esencial es pensar en el beneficio común y no en los errores individuales.

La discusión terminó con Alexa retirándose del lugar, reafirmando que no comería nada más hasta la fecha mencionada.

Este gesto fue calificado por Beba como inmaduro, lo que aumentó aún más la tensión en el grupo.

La situación refleja cómo las tensiones acumuladas en la casa más famosa del país pueden transformarse en conflictos que trascienden lo personal y afectan la dinámica grupal.

Mientras tanto, la conexión entre Mariana y Eidevin sigue creciendo dentro de la casa. El participante ha sorprendido a Mariana con desayunos y serenatas, gestos que han avivado la química entre ambos.