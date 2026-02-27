Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían

Tras la reciente boda entre Jenny López y Jhonny Rivera, salen a la luz foto entre ellos con Yeison Jiménez hace varios años.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían
¿Qué fotos inéditas salieron de Jenny López, Jhonny Rivera con Yeison Jiménez? | Fotos: Canal RCN y Freepik

En los últimos días el nombre de Jhonny Rivera y Jenny López se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras casarse el pasado domingo 2 de febrero en donde consagraron su amor delante de varios allegados y reconocidas celebridades del entretenimiento.

Además, la pareja de casados ha compartido varios detalles acerca de los diferentes acontecimientos que han vivido en los últimos días tras su nueva etapa como esposos, disfrutando uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Así también, internautas han generado una variedad de opiniones en las diferentes plataformas digitales tras una fotografía que salió a la luz mediante las plataformas digitales en la que se refleja cómo lucía Jenny López en el pasado y, de igual modo, aparece junto a Jhonny Rivera y el recordado Yeison Jiménez, quien falleció hace varias semanas.

¿Cuál fue la foto que salió a la luz entre Jenny López y Jhonny Rivera con Yeison Jiménez?

Cabe destacar que Jhonny Rivera se ha destacado por ser uno de los cantantes del género popular colombiano más destacados del país, pues ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Así también, Jhonny demostró en el pasado ser un gran colega de Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero a causa de un desafortunado accidente aéreo en Paipa, Boyacá, donde perdió la vida.

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían
Estas fotos salieron a la luz entre: Jhonny Rivera, Jenny López con Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

Esta noticia ha causado un sentido vacío por parte no solo de los exponentes del género popular, sino que también por varios allegados.

Con base en esto, navegantes sacaron a la luz una fotografía entre Jenny López, cuando era una adolescente, Jhonny Rivera y allí, también, estaba Yeison Jiménez, con quien compartieron gratificantes momentos.

¿Cómo fue la boda entre Jhonny Rvera y Jenny López?

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían
Así fue la boda entre Jhonny Rivera y Jenny López. | Foto: Canal RCN

Hace pocos días, Jhonny Rivera aprovechó la oportunidad para compartir mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, varios acontecimientos de lo que fue su boda con Jenny López.

El matrimonio se llevó a cabo en Arabia, Risaralda, donde asistieron varios cantantes como Arelys Henao, Francy, Jhon Alex Castaño, Alzate e influencers como Dani Duke, La Liendra y Yeferson Cossio, quienes disfrutaron con plenitud todos los acontecimientos que llevaron a cabo la pareja de artistas tras su especial boda hace pocos días.

