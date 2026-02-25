Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Fans de Elena Rose y Alejandro Sanz se están preguntando ¿Y ahora qué +?: ¿A qué se debe?

Lanzan el videoclip de "Rimowa" la canción de Alejandro Sanz, en colaboración con Elena Rose, que hace parte de su nuevo álbum.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Ya salió el videoclip de la colaboración entre Alejandro Sanz y Elena Rose
Elena Rose y Alejandro Sanz publican el video oficial de "Rimowa", su más reciente colaboración. (AFP/Michael Tran/AFP/Giorgio Viera)

Después del gran recibimiento de los fans hacia “Rimowa”, la colaboración entre Alejandro Sanz y Elena Rose, los artistas publican el videoclip oficial del tema, desatando, de nuevo, buenos comentarios.

Artículos relacionados

¿Cuándo se lanzó la colaboración entre Elena Rose y Alejandro Sanz?

Hace 3 meses, Alejandro Sanz sorprendió a todos los fans de su música al lanzar un nuevo sencillo, pero esta vez en compañía de Elena Rose. Hay cientos de especulaciones acerca del nombre de la canción: “Rimowa”; sin embargo, Sanz se ha centrado en hablar acerca del significado de esta canción para ellos:

“Esta canción nos toca muy de lleno. Es memoria, es piel, es verdad, una historia que necesitaba ser contada con la mirada.”

Alejandro Sanz lanza el videoclip oficial de su colaboración con Elena Rose
"Rimowa" el sencillo de Elena Rose y Alejandro Sanz está estrenando videoclip (AFP/ KEVIN WINTER)

¿”Rimowa” hace parte de algún álbum de Elena Rose o de Alejandro Sanz?

Según los fans de Alejandro Sanz, “Rimowa” es una “joya oculta”, que, efectivamente, hace parte del último álbum del artista, titulado “Y ahora qué +”.

Además de la inesperada colaboración con Elena Rose, también destacan algunas otras como con Manuel Turizo ("¿Cómo sería?"), Grupo Frontera ("Hoy no me siento bien") y Rels B ("No Me Tires Flores") e incluso Shakira ("Bésame"); ayudándole a Alejandro Sanz a experimentar con cantantes de nuevas generaciones, para así llegar a nuevos públicos.

Artículos relacionados

¿Ya está disponible el video de “Rimowa”, la colaboración entre Elena Rose y Alejandro Sanz?

El videoclip de “Rimowa”, el sencillo de Alejandro Sanz y Elena Rose, ha sido fuente de diversos comentarios tras su lanzamiento el pasado 23 de febrero del 2026 en todas las plataformas digitales.

El video fue grabado en Madrid, España (ciudad natal de Alejandro Sanz), en una producción impecable de Gus Caballero para lograr el mensaje central: la conexión y la emocionalidad entre dos personas.

La pieza audiovisual que Sanz le presentó a su público buscaba, según él, representar que : “Hay canciones que nacen del ruido… y otras del alma. “Rimowa nació de un lugar muy verdadero, muy nuestro”, haciendo referencia a ambos artistas.

¿Qué dijo Alejandro Sanz acerca de grabar con Elena Rose?

La colaboración entre Alejandro Sanz y Elena Rose surgió de manera inesperada, ya que, en un principio, no estaba contemplado que Elena hiciera parte de toda la canción; sin embargo, el equipo quedó boquiabierto cuando escucharon el potencial de la artista estadounidense y allí decidieron que haría parte del sencillo.

Sanz, no ha dudado en dejar claro en sus redes sociales la admiración que tiene por Rose y por lo que lograron juntos:

“Compartir esto con @elenarose ha sido un regalo inmenso. Tiene ese talento que no se impone, pero que lo llena todo. Esa forma tan tuya de convertir la emoción en arte…es magia pura.”

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Pipe Bueno llamó la atención de sus seguidores al revelar que se encontraba en medio de varias crisis personales.

Blessd lanzó mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura con Manuela QM Blessd

Blessd compartió curioso video tras rumores de ruptura: “fue suficiente para ti un rumor"

Blessd generó revuelo tras publicar video con mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura.

Jhonny Rivera emocionó a sus fans al mostrarles los pasos prohibidos que realizó en su boda Jhonny Rivera

Jhonny Rivera causa sensación en redes por los pasos prohibidos que realizó en su boda

Jhonny Rivera compartió con sus seguidores los pasos prohibidos que realizó en su boda con Jenny López, causando sensación.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano causó revuelo. Aída Victoria Merlano

¿Está lista para otro bebé? Aida Victoria Merlano emociona con confesión sobre la maternidad

Aida Victoria Merlano presume su figura en redes sociales y se refiere a la posibilidad de ser mamá nuevamente.

Eidevin se mostró confundido tras su beso con Mariana Zapata en La casa de los famosos Mariana Zapata

Eidevin se mostró confundido tras su beso con Mariana Zapata en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Así transformó una fotógrafa a una vendedora ambulante en modelo Viral

EN VIDEO: fotógrafa colombiana transforma a vendedora ambulante en una top model y se hace viral

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”