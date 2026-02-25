Después del gran recibimiento de los fans hacia “Rimowa”, la colaboración entre Alejandro Sanz y Elena Rose, los artistas publican el videoclip oficial del tema, desatando, de nuevo, buenos comentarios.

¿Cuándo se lanzó la colaboración entre Elena Rose y Alejandro Sanz?

Hace 3 meses, Alejandro Sanz sorprendió a todos los fans de su música al lanzar un nuevo sencillo, pero esta vez en compañía de Elena Rose. Hay cientos de especulaciones acerca del nombre de la canción: “Rimowa”; sin embargo, Sanz se ha centrado en hablar acerca del significado de esta canción para ellos:

“Esta canción nos toca muy de lleno. Es memoria, es piel, es verdad, una historia que necesitaba ser contada con la mirada.”

"Rimowa" el sencillo de Elena Rose y Alejandro Sanz está estrenando videoclip (AFP/ KEVIN WINTER)

¿”Rimowa” hace parte de algún álbum de Elena Rose o de Alejandro Sanz?

Según los fans de Alejandro Sanz, “Rimowa” es una “joya oculta”, que, efectivamente, hace parte del último álbum del artista, titulado “Y ahora qué +”.

Además de la inesperada colaboración con Elena Rose, también destacan algunas otras como con Manuel Turizo ("¿Cómo sería?"), Grupo Frontera ("Hoy no me siento bien") y Rels B ("No Me Tires Flores") e incluso Shakira ("Bésame"); ayudándole a Alejandro Sanz a experimentar con cantantes de nuevas generaciones, para así llegar a nuevos públicos.

¿Ya está disponible el video de “Rimowa”, la colaboración entre Elena Rose y Alejandro Sanz?

El videoclip de “Rimowa”, el sencillo de Alejandro Sanz y Elena Rose, ha sido fuente de diversos comentarios tras su lanzamiento el pasado 23 de febrero del 2026 en todas las plataformas digitales.

El video fue grabado en Madrid, España (ciudad natal de Alejandro Sanz), en una producción impecable de Gus Caballero para lograr el mensaje central: la conexión y la emocionalidad entre dos personas.

La pieza audiovisual que Sanz le presentó a su público buscaba, según él, representar que : “Hay canciones que nacen del ruido… y otras del alma. “Rimowa nació de un lugar muy verdadero, muy nuestro”, haciendo referencia a ambos artistas.

¿Qué dijo Alejandro Sanz acerca de grabar con Elena Rose?

La colaboración entre Alejandro Sanz y Elena Rose surgió de manera inesperada, ya que, en un principio, no estaba contemplado que Elena hiciera parte de toda la canción; sin embargo, el equipo quedó boquiabierto cuando escucharon el potencial de la artista estadounidense y allí decidieron que haría parte del sencillo.

Sanz, no ha dudado en dejar claro en sus redes sociales la admiración que tiene por Rose y por lo que lograron juntos: