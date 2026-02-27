Famosa influencer caleña se pronunció tras su polémica ruptura en un video en vivo: ¿qué dijo?
Reconocida influenciadora caleña se pronunció tras su polémica ruptura con su expareja en las últimas horas.
En las últimas horas, el nombre de Katy Cardona, o más conocida como ‘La Blanquita’, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar mediante sus redes sociales que su exrelación con David Ruíz terminó.
Por esta razón, la expareja de influenciadores ha acaparado la atención mediática tras los polémicos motivos por los cuales terminaron, en especial, por ciertas diferencias que presentaron tras la crianza de su hijo.
De este modo, La Blanquita, aprovechó la oportunidad para estallar en sus redes sociales a través de sus redes sociales tras la poca mensualidad que Deiby Ruíz le da a su hijo, hiendo inesperada confesión.
¿Cuál fue la razón por la que ‘La Blanquita’ terminó su exrelación recientemente?
Según se ha visto reflejado mediante las diferentes plataformas digitales se evidencia que La Blanquita aprovechó la oportunidad para comunicarse con sus seguidores mediante un live en su cuenta oficial de TikTok en la que reveló que atravesó por varias complicaciones con su expareja hace un periodo de tiempo.
También reveló ‘La Blanquita’ que su exrelación no estaba fluyendo de la mejor manera, pues no tenían un buen entendimiento entre ambos y, de igual modo, la confianza comenzó a verse afectada entre ambos.
Con base en esto, la influenciadora se pronunció acerca de que, a pesar de presentar diferencias con su expareja, se ha visto enojada tras el poco dinero que le envía para la manutención de su hijo.
¿Qué dijo ‘La Blanquita’ tras el poco dinero que su expareja le da para la manutención de su hijo?
Recientemente, La Blanquita aprovechó la oportunidad para expresarse mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, las siguientes palabras:
“No puedo creer que a esta altura de la vida tenga que hacer una lista con plastilina para que su padre entienda cómo su hijo se gasta seis millones de pesos mensuales. Y de esos, me ha dado cuatro y peleados porque a el hombre le parece costoso. Además, es una lista larga. Atiéndete con tu bogado, no te quejes y en la poca edad que tiene mi bebé, me ha retribuido más a mí que tú”, agregó.