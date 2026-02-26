Juliana Calderón se muestra preocupada por la vida de su hermana, Yina Calderón, ¿qué pasó?
Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, se mostró preocupada tras revelar una situación que le ha llamado la atención.
Juliana Calderón se convirtió en tendencia en redes sociales al expresar su preocupación por la vida de Yina, su hermana. Sus declaraciones generaron múltiples comentarios entre sus seguidores.
¿Cómo es la relación de Yina Calderón y Juliana Calderón?
En redes destacan que la relación entre Juliana Calderón y su hermana Yina Calderón se caracteriza por su lealtad incondicional frente a terceros en redes sociales. En varias ocasiones se han mostrado unidas en sus proyectos y controversias mediáticas.
Más allá de las cámaras, ambas han dejado claro que mantienen un vínculo laboral estrecho. Yina ha relatado que, en momentos difíciles para Juliana, la integró a su empresa de fajas para apoyarla en su crecimiento profesional y personal.
Juliana suele actuar como la principal defensora de Yina ante críticas externas. Tras su participación en La casa de los famosos 2, Juliana mostró su apoyo públicamente, asegurando que estaba atenta a cualquier situación que pudiera afectar a su hermana y compartiendo todos los detalles con sus seguidores en redes sociales.
¿Por qué Juliana Calderón se mostró preocupada por Yina Calderón?
Juliana Calderón se manifestó en redes con un comentario sarcástico sobre la vida de su hermana. Mientras Yina se encontraba acostada en un sofá, descansando, dijo sentirse “asustada de esa vida”.
"Vea, terrible. "Terrible cómo ella trabaja", destacó.
Mencionó, entre risas, que le llamaba la atención la forma en que Calderón se la pasa trabajando. Además, destacó que Yina se queja constantemente de su agotadora rutina y de todo lo que tiene que hacer, mostrando con humor su “momento de trabajo”.
¿A qué se dedica Yina Calderón?
Yina Calderón es una figura pública polifacética que se desempeña principalmente como empresaria, DJ e influenciadora. Su carrera se ha caracterizado por la diversificación de sus negocios y su presencia en el mundo del entretenimiento.
Los internautas destacan que se dio a conocer originalmente en Protagonistas de Nuestra Tele (RCN) y ha estado en otros formatos como La casa de los famosos Colombia 2025, reality en el cual destacó por su carisma y actitud "frentera".
La creadora de contenido mantiene una presencia constante en redes sociales como Instagram y Twitch, donde genera contenido y realiza transmisiones en vivo.