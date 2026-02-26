Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón se muestra preocupada por la vida de su hermana, Yina Calderón, ¿qué pasó?

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, se mostró preocupada tras revelar una situación que le ha llamado la atención.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juliana Calderón llama la atención en redes al mostrarse preocupada por la vida de Yina Calderón
Juliana Calderón se muestra preocupada por la vida de Yina Calderón / (Fotos del Canal RCN)

Juliana Calderón se convirtió en tendencia en redes sociales al expresar su preocupación por la vida de Yina, su hermana. Sus declaraciones generaron múltiples comentarios entre sus seguidores.

Artículos relacionados

 

¿Cómo es la relación de Yina Calderón y Juliana Calderón?

En redes destacan que la relación entre Juliana Calderón y su hermana Yina Calderón se caracteriza por su lealtad incondicional frente a terceros en redes sociales. En varias ocasiones se han mostrado unidas en sus proyectos y controversias mediáticas.

Más allá de las cámaras, ambas han dejado claro que mantienen un vínculo laboral estrecho. Yina ha relatado que, en momentos difíciles para Juliana, la integró a su empresa de fajas para apoyarla en su crecimiento profesional y personal.

¿Cómo es la relación de Yina Calderón y Juliana Calderón?
Yina Calderón presume su relación con su hermana Juliana Calderón / (Foto del Canal RCN)

Juliana suele actuar como la principal defensora de Yina ante críticas externas. Tras su participación en La casa de los famosos 2, Juliana mostró su apoyo públicamente, asegurando que estaba atenta a cualquier situación que pudiera afectar a su hermana y compartiendo todos los detalles con sus seguidores en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Por qué Juliana Calderón se mostró preocupada por Yina Calderón?

Juliana Calderón se manifestó en redes con un comentario sarcástico sobre la vida de su hermana. Mientras Yina se encontraba acostada en un sofá, descansando, dijo sentirse “asustada de esa vida”.

"Vea, terrible. "Terrible cómo ella trabaja", destacó.

Mencionó, entre risas, que le llamaba la atención la forma en que Calderón se la pasa trabajando. Además, destacó que Yina se queja constantemente de su agotadora rutina y de todo lo que tiene que hacer, mostrando con humor su “momento de trabajo”.

Artículos relacionados

¿A qué se dedica Yina Calderón?

Yina Calderón es una figura pública polifacética que se desempeña principalmente como empresaria, DJ e influenciadora. Su carrera se ha caracterizado por la diversificación de sus negocios y su presencia en el mundo del entretenimiento.

¿A qué se dedica Yina Calderón?
Yina Calderón, participante de La casa de los famosos 2025 / (Foto del Canal RCN)

Los internautas destacan que se dio a conocer originalmente en Protagonistas de Nuestra Tele (RCN) y ha estado en otros formatos como La casa de los famosos Colombia 2025, reality en el cual destacó por su carisma y actitud "frentera".

La creadora de contenido mantiene una presencia constante en redes sociales como Instagram y Twitch, donde genera contenido y realiza transmisiones en vivo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera y Jenny López revelan si están listos para ser padres Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron sobre sus planes de ser padres

La pareja de cantantes Jhonny Rivera y Jenny López hablaron públicamente sobre la posibilidad de tener hijos.

Karina García sorprende con una inesperada reacción al recordar a Altafulla Karina García

Karina García sorprende con una inesperada reacción al recordar a Altafulla: “Caí por boba”

Karina García sorprendió en redes al mostrar su inesperada reacción tras recordar su historia junto a Andrés Altafulla.

Yina Calderón recreó icónico momento con Karina García en La casa de los famosos Colombia Yina Calderón

Yina Calderón recreó viral momento con Karina García en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón sorprendió al recrear uno de los momentos que protagonizó junto a Karina García en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Melissa Gate se enfrentó a Valentino Lázaro en el juego de etiquetas Melissa Gate

Melissa Gate se enfrentó a Valentino Lázaro en el juego de etiquetas, ¿qué pasó?

Melissa Gate sorprendió en redes al enfrentarse a Valentino y revelar qué piensa de su participación en La casa de los famosos.

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Influencer de 25 años muere repentinamente tras desmayarse en su habitación Viral

Influencer brasileña de 25 años fallece de forma repentina; revelan qué ocurrió

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?