Melissa Gate se enfrentó a Valentino Lázaro en el juego de etiquetas, ¿qué pasó?

Melissa Gate sorprendió en redes al enfrentarse a Valentino y revelar qué piensa de su participación en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Melissa Gate se enfrentó a Valentino Lázaro en el juego de etiquetas
Melissa Gate estalló contra Valentino Lázaro / (Fotos del Canal RCN)

Tras su regreso a La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate ha generado conversación por su participación en las distintas dinámicas del reality. En esta ocasión, su intervención en el reto de etiquetas no pasó desapercibida entre los televidentes.

¿Qué le dijo Melissa Gate a Valentino Lázaro?

En medio de una dinámica de etiquetas, Melissa Gate protagonizó el momento al ser la encargada de asignar adjetivos a cada participante de La casa de los famosos Colombia.

La invitada del reality contaba con ciertos adjetivos y debía otorgarlos a quienes, desde su perspectiva, consideraba que correspondían.

Al referirse a Valentino Lázaro, lo tildó directamente de v1ct1m4, señalando con sarcasmo que, según él, todos le tienen rabia o envidia, simulando no entender las razones.

Melissa agregó que siempre se mete en problemas que él mismo ha generado y describió su comportamiento como calculado: primero habla bien de alguien y luego mal, según lo que le convenga.

“Es un interesado, pero ya la gente sabe cómo es”, dijo.

¿Qué le dijo Melissa Gate a Valentino Lázaro?
Melissa Gate arremete contra Valentino Lázaro en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

¿Cómo respondió Valentino ante los comentarios de Melissa Gate?

Ante las declaraciones de Melissa Gate, Valentino Lázaro rompió el silencio para defenderse. El participante aseguró que las afirmaciones eran falsas, destacando que no se percibía a sí mismo de esa manera.

"V1ct1m4 de nadie, gente", dijo

Así mismo, destacó que Melissa siempre se quedaba sin argumentos y la calificó como alguien que “se las da de santa paloma”. Lázaro afirmó que su comportamiento dentro del reality responde a su propia forma de actuar, no a las percepciones de los demás.

(Ver desde el minuto 3:36)

¿Hasta cuándo estará Melissa Gate en La casa de los famosos?

Melissa Gate estará en La casa de los famosos Colombia 2026 durante una semana, luego de su ingreso el pasado 23 de febrero, participando en actividades y dinámicas especiales dentro del reality.

Para no perderse ninguna de las ocurrencias y dinámicas de Melissa Gate y los demás participantes, los televidentes pueden seguir cada detalle del reality a través del canal RCN y su aplicación oficial, donde encontrarán todos los episodios y contenidos exclusivos del programa.

¿Hasta cuándo estará Melissa Gate en La casa de los famosos?
Melissa Gate llega a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)
