Campanita perjudicó a Alexa Torres y Manuela Gómez tras abrir la Caja de Pandora: ¿qué pasó?

La gala de este jueves 26 de febrero no solo definió qué famoso se quedaría con el poder de salvación, inicialmente asignado al líder de la semana, sino que también dejó consecuencias tras la apertura, una vez más, de la Caja de Pandora.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera presumió el costoso regalo que recibió de Arelys Henao: "Jenny pegó un grito"

¿Qué traía la Caja de Pandora de Campanita y el cofre que entregó a Manuela Gómez?

Campanita recibió en sus manos la Caja de Pandora que tuvo que abrir frente a todos sus compañeros. En su interior se encontraba un sobre que contenía un poder que el influenciador no dudó en usar en contra de Alexa Torres.

Campanita entregó la caja de pandora en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Este consistía en ponerle candado a un participante que estuviera en Placa, por lo que el creador de contenido y bailarín profesional decidió ponérselo a la cantante. Por tal razón, ella tendrá que ir directo a sala de eliminación el próximo domingo 1 de marzo.

Posterior a esto, Campanita tomó el cofre pequeño dentro de la Caja de Pandora y tras pensar rápidamente a quién entregárselo decidió que era para Manuela Gómez, quien al abrirlo se encontró con que quedaba inhabilitada para participar por el liderazgo de la semana el próximo lunes 2 de marzo.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Alexa Torres logró robarle la salvación a Campanita, líder de la semana?

Este jueves 26 de febrero, los participantes de La casa de los famosos Colombia se enfrentaron en la prueba de salvación para definir quién tendría la oportunidad de disputarle este beneficio a Campanita, líder de la semana. Tras varios minutos de competencia, Alexa Torres se quedó con la victoria.

Artículos relacionados Sofía Avendaño Exparticipante de La casa de los famosos reveló lesiones en su cuerpo y explicó su proceso therian

Finalizando la gala, Carla Giraldo dio paso a El Jefe, quien explicó las reglas del reto definitivo entre Alexa y Campanita para determinar quién se quedaba con el poder de salvación.

Finalmente, se conoció que Alexa Torres obtuvo el beneficio y podrá usarlo en la gala del viernes 27 de febrero. Sin embargo, al tener candado no podrá salvarse a sí misma, sino que tendrá que pensar en qué famoso ayudar.