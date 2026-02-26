Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Campanita perjudicó a Alexa Torres y Manuela Gómez tras abrir la Caja de Pandora: ¿qué pasó?

Campanita, líder de la semana, abrió la Caja de Pandora y desató el caos para a Alexa Torres y Manuela Gómez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Campanita abrió la Caja de Pandora y Alexa y Manuela pagaron el precio
Campanita abrió la Caja de Pandora y Alexa y Manuela pagaron el precio. (Foto Canal RCN).

La gala de este jueves 26 de febrero no solo definió qué famoso se quedaría con el poder de salvación, inicialmente asignado al líder de la semana, sino que también dejó consecuencias tras la apertura, una vez más, de la Caja de Pandora.

Artículos relacionados

¿Qué traía la Caja de Pandora de Campanita y el cofre que entregó a Manuela Gómez?

Campanita recibió en sus manos la Caja de Pandora que tuvo que abrir frente a todos sus compañeros. En su interior se encontraba un sobre que contenía un poder que el influenciador no dudó en usar en contra de Alexa Torres.

Campanita entregó la caja de pandora en La casa de los famosos.
Campanita entregó la caja de pandora en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Este consistía en ponerle candado a un participante que estuviera en Placa, por lo que el creador de contenido y bailarín profesional decidió ponérselo a la cantante. Por tal razón, ella tendrá que ir directo a sala de eliminación el próximo domingo 1 de marzo.

Posterior a esto, Campanita tomó el cofre pequeño dentro de la Caja de Pandora y tras pensar rápidamente a quién entregárselo decidió que era para Manuela Gómez, quien al abrirlo se encontró con que quedaba inhabilitada para participar por el liderazgo de la semana el próximo lunes 2 de marzo.

Artículos relacionados

¿Alexa Torres logró robarle la salvación a Campanita, líder de la semana?

Este jueves 26 de febrero, los participantes de La casa de los famosos Colombia se enfrentaron en la prueba de salvación para definir quién tendría la oportunidad de disputarle este beneficio a Campanita, líder de la semana. Tras varios minutos de competencia, Alexa Torres se quedó con la victoria.

Artículos relacionados

Finalizando la gala, Carla Giraldo dio paso a El Jefe, quien explicó las reglas del reto definitivo entre Alexa y Campanita para determinar quién se quedaba con el poder de salvación.

Finalmente, se conoció que Alexa Torres obtuvo el beneficio y podrá usarlo en la gala del viernes 27 de febrero. Sin embargo, al tener candado no podrá salvarse a sí misma, sino que tendrá que pensar en qué famoso ayudar.

Alexa Torres se enfrentó con Campanita por el robo de salvación.
Alexa Torres se enfrentó con Campanita por el robo de salvación. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Melissa Gate se enfrentó a Valentino Lázaro en el juego de etiquetas Melissa Gate

Melissa Gate se enfrentó a Valentino Lázaro en el juego de etiquetas, ¿qué pasó?

Melissa Gate sorprendió en redes al enfrentarse a Valentino y revelar qué piensa de su participación en La casa de los famosos.

Castigan a Valentino Lázaro por incumplir norma en La casa de los famosos Colombia Valentino Lázaro

Valentino Lázaro fue sancionado por romper las reglas de La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro recibió una fuerte sanción por parte de El Jefe tras romper las reglas de La casa de los famosos Colombia.

Alejandro Estrada protagonizó un emotivo momento con Alexa Torrex Alejandro Estrada

Alejandro Estrada sorprendió al confesar sus sentimientos hacia Alexa Torrex, ¿qué dijo sobre Yuli?

Alejandro Estrada vivió un tierno momento con Alexa Torrex y sorprendió al callar sobre sus sentimientos hacia Yuli Ruiz.

Lo más superlike

Juliana Calderón llama la atención en redes al mostrarse preocupada por la vida de Yina Calderón Yina Calderón

Juliana Calderón se muestra preocupada por la vida de su hermana, Yina Calderón, ¿qué pasó?

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, se mostró preocupada tras revelar una situación que le ha llamado la atención.

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Influencer de 25 años muere repentinamente tras desmayarse en su habitación Viral

Influencer brasileña de 25 años fallece de forma repentina; revelan qué ocurrió

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?