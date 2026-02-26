Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro fue sancionado por romper las reglas de La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro recibió una fuerte sanción por parte de El Jefe tras romper las reglas de La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Castigan a Valentino Lázaro por incumplir norma en La casa de los famosos Colombia
Castigan a Valentino Lázaro por incumplir norma en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Durante una actividad realizada dentro de La casa de los famosos Colombia llevada a cabo este jueves 26 de febrero, Valentino Lázaro se salió de sus casillas y rompió las reglas. Por esta razón, El Jefe decidió darle una fuerte sanción.

¿Qué regla rompió Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Este jueves, los participantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron que subir a la terraza para realizar una actividad que terminó alterando en gran medida a Valentino Lázaro, quien reaccionó de manera inapropiada frente a sus compañeros.

Valentino Lázaro rompió regla clave y fue sancionado en La casa de los famosos Colombia
Valentino Lázaro rompió regla clave y fue sancionado en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

El joven influenciador estalló luego de que Alexa Torres le pidiera que se “amarrara los pantalones”, una expresión común en Colombia para afrontar una situación con seriedad. En respuesta, Lázaro decidió bajarse los pantalones para contradecirla y después se dirigió a Melissa Gate, con quien ha tenido varias diferencias durante la llamada semana de encantamientos.

Valentino aseguró que Melissa Gate, pese a ser invitada, se estaba involucrando en el juego y la llamó mentirosa. Posteriormente, realizó una conducta inapropiada que dejó a todos en shock.

¿Cuál fue la sanción que recibió Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala, El Jefe se pronunció de manera contundente frente a lo sucedido y con voz autoritaria dirigió unas palabras a Valentino Lázaro en el que dejó clara su postura frente a este tipo de comportamientos dentro de su casa.

El Jefe mencionó que Valentino, quien ya se encuentra dentro de Placa, irá directo a la sala de eliminación, por lo que no podrá ser salvado por alguno de sus compañeros.

“Valentino, durante la actividad de etiquetas tu comportamiento cruzó los límites del respeto, por esta razón he tomado una decisión: no podrás ser salvado esta semana y vas directo a la sala de eliminación”.

Así mismo, mencionó que en caso de no ser eliminado el domingo 1 de marzo, quedaría automáticamente en Placa de nominados.

“En caso de que no seas eliminado el próximo domingo, quedarás automáticamente nominado para la siguiente semana”

Fuerte decisión contra Valentino Lázaro tras falta en La casa de los famosos Colombia
Fuerte decisión contra Valentino Lázaro tras falta en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

 

