Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón recreó viral momento con Karina García en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón sorprendió al recrear uno de los momentos que protagonizó junto a Karina García en La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón recreó icónico momento con Karina García en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón recreó icónico momento con Karina García en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al recrear uno de los momentos más recordados de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia del que Karina García también fue protagonista.

Artículos relacionados

¿Qué momento de La casa de los famosos Colombia recreó Yina Calderón?

Durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Karina García se volvió tendencia en varias ocasiones por sus icónicos ‘karinazos’. Uno de los más recordados ocurrió en una gala de eliminación en la que Lady Tabares abandonó la competencia al obtener la menor cantidad de votos.

Yina Calderón sorprendió al repetir comentado momento con Karina García
Yina Calderón sorprendió al repetir comentado momento con Karina García. (Foto Canal RCN).

En esa oportunidad, Yina Calderón lució su polémico traje de látex negro de tres cabezas, el cual no solo llamó la atención por su diseño, sino también por una particular escena que protagonizó junto a Karina.

Artículos relacionados

En medio de la tristeza por la salida de Lady Tabares, Yina Calderón se refugió en el ‘Beauty’ de La casa de los famosos Colombia. Hasta allí llegó Karina para consolarla, pero en lugar de acariciarle la cabeza, terminó abrazando una de las cabezas falsas del traje, desatando todo tipo de reacciones.

¿Con quién recreó Yina Calderón la escena de su traje de tres cabezas en La casa de los famosos?

Ahora, tras varios meses de este inesperado momento que sigue divirtiendo a los internautas, Yina Calderón aprovechó el jueves de TBT (Throwback Thursday) y un nuevo rediseño de este traje para recrear la escena.

Artículos relacionados

Con ayuda de su hermana Juliana, quien interpretó el papel de Karina García, la influenciadora recordó este episodio y escribió: “Cuando mi amiga se confunde de cabeza. TBT, ¿les recuerda algo?”

El traje en esta ocasión consistía en un conjunto rojo que en vez de cabezas en sus hombros, sostenía dos protuberancias con púas, además de unas botas negras que le llegaban hasta las rodillas.

Comentarios como: “Soy team Karina pero le doy like porque esa escena con Karina fie épica” y “Karina y yina deberían volver a ser amigas”, fueron algunos de los comentarios por parte de internautas que destacaron.

Reviven escena viral de Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos
Reviven escena viral de Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García sorprende con una inesperada reacción al recordar a Altafulla Karina García

Karina García sorprende con una inesperada reacción al recordar a Altafulla: “Caí por boba”

Karina García sorprendió en redes al mostrar su inesperada reacción tras recordar su historia junto a Andrés Altafulla.

Jessi Uribe responde a las dudas. Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló las razones por las que Paola Jara no sube nada con él en redes: "Me cambió"

Jessi Uribe dio una respuesta contundente que aclaró por qué Paola Jara no aparece tanto con él en redes sociales.

Lady Yuliana rompió el silencio sobre su ausencia en la boda de Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Cantante de música popular reveló por qué no fue invitada a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Reconocida cantante de música popular, muy cercana a Jhonny Rivera, contó que no fue invitada a su boda y explicó la razón.

Lo más superlike

Alejandro Estrada protagonizó un emotivo momento con Alexa Torrex Alejandro Estrada

Alejandro Estrada sorprendió al confesar sus sentimientos hacia Alexa Torrex, ¿qué dijo sobre Yuli?

Alejandro Estrada vivió un tierno momento con Alexa Torrex y sorprendió al callar sobre sus sentimientos hacia Yuli Ruiz.

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Influencer de 25 años muere repentinamente tras desmayarse en su habitación Viral

Influencer brasileña de 25 años fallece de forma repentina; revelan qué ocurrió

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?