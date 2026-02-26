Yina Calderón recreó viral momento con Karina García en La casa de los famosos Colombia

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al recrear uno de los momentos más recordados de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia del que Karina García también fue protagonista.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera presumió el costoso regalo que recibió de Arelys Henao: "Jenny pegó un grito"

¿Qué momento de La casa de los famosos Colombia recreó Yina Calderón?

Durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Karina García se volvió tendencia en varias ocasiones por sus icónicos ‘karinazos’. Uno de los más recordados ocurrió en una gala de eliminación en la que Lady Tabares abandonó la competencia al obtener la menor cantidad de votos.

Yina Calderón sorprendió al repetir comentado momento con Karina García. (Foto Canal RCN).

En esa oportunidad, Yina Calderón lució su polémico traje de látex negro de tres cabezas, el cual no solo llamó la atención por su diseño, sino también por una particular escena que protagonizó junto a Karina.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

En medio de la tristeza por la salida de Lady Tabares, Yina Calderón se refugió en el ‘Beauty’ de La casa de los famosos Colombia. Hasta allí llegó Karina para consolarla, pero en lugar de acariciarle la cabeza, terminó abrazando una de las cabezas falsas del traje, desatando todo tipo de reacciones.

¿Con quién recreó Yina Calderón la escena de su traje de tres cabezas en La casa de los famosos?

Ahora, tras varios meses de este inesperado momento que sigue divirtiendo a los internautas, Yina Calderón aprovechó el jueves de TBT (Throwback Thursday) y un nuevo rediseño de este traje para recrear la escena.

Artículos relacionados Sofía Avendaño Exparticipante de La casa de los famosos reveló lesiones en su cuerpo y explicó su proceso therian

Con ayuda de su hermana Juliana, quien interpretó el papel de Karina García, la influenciadora recordó este episodio y escribió: “Cuando mi amiga se confunde de cabeza. TBT, ¿les recuerda algo?”

El traje en esta ocasión consistía en un conjunto rojo que en vez de cabezas en sus hombros, sostenía dos protuberancias con púas, además de unas botas negras que le llegaban hasta las rodillas.

Comentarios como: “Soy team Karina pero le doy like porque esa escena con Karina fie épica” y “Karina y yina deberían volver a ser amigas”, fueron algunos de los comentarios por parte de internautas que destacaron.