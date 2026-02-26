Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera y Jenny López hablaron sobre sus planes de ser padres

La pareja de cantantes Jhonny Rivera y Jenny López hablaron públicamente sobre la posibilidad de tener hijos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera y Jenny López revelan si están listos para ser padres
Jhonny Rivera y Jenny López revelan si están listos para ser padres. (Foto Canal RCN | Freepik).

El pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, quienes sellaron su amor con un “sí, acepto”. Desde entonces, fanáticos de la pareja se han preguntado si tiene planeado tener hijos.

¿Jhonny Rivera y Jenny López serán padres?

Aunque Jhonny Rivera y Jenny López no se ha pronunciado actualmente frente a la constante interrogante sobre su futuro como padres, internautas viralizaron un antiguo video en el que la pareja habló de este tema cuando recién confirmaron su relación sentimental públicamente.

Así luce el lugar en el que Jhonny Rivera se casará con Jenny López: ¿qué video salió a la luz?
Jhonny Rivera ha compartido detalles de su boda. | Foto: Freepik

En aquella ocasión, la pareja mencionó que no tenían contemplada esta posibilidad debido a que llevaban muy poco tiempo desde que iniciaron su noviazgo y querían disfrutar de esta etapa con tranquilidad y sin involucrar a terceros.

“Miren, la verdad, por ahora no se está contemplando eso, porque, primero hay que disfrutar un poquito en pareja. Nosotros llevamos poquito realmente… Hay que disfrutar un hijo, a parte de la responsabilidad de la crianza, quita mucha privacidad y de momento pues hay que tenerla”, comentaron.

Así fue el beso de recién casados de Jhonny Rivera y Jenny López
Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos (Foto: Canal RCN - Freepik)

Así mismo, Jhonny Rivera manifestó que actualmente criar a un hijo cada vez está más complicado, y les hacía replantearse esta importante decisión.

“Lo otro que yo pienso es que hoy día criar hijo no está tan fácil”, agregó Jhonny Rivera.

¿Cuántos años de relación llevan Jhonny Rivera y Jenny López?

Aunque la pareja nunca ha mencionado la fecha exacta en la que decidieron formalizar su relación sentimental, fue en 2023 cuando revelaron públicamente que estaban juntos. En ese momento, la noticia causó revuelo y sorprendió a gran parte del público. Con el paso del tiempo, ambos han sabido manejar las opiniones en contra.

Ahora, tras varios años de relación, la pareja selló su amor en el altar el pasado domingo 22 de febrero en una ceremonia a la que asistieron amigos, familiares y varias personalidades del mundo del entretenimiento.

Actualmente la pareja no se ha referido al hecho de tener hijos, pese a que internautas han vuelto a traer este tema a colación.

 

