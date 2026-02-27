Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en Hollywood! Reconocido actor muere en devastador incendio

Actor de reconocidas series murió a los 62 años tras quedar atrapado en un incendio accidental.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actor de famosas series fallece tras quedar atrapado en un incendio
Actor de famosas series fallece tras quedar atrapado en un incendio. (Foto FreePik)

Hollywood atraviesa momentos de tristeza tras confirmarse la muerte de un actor estadounidense, quien falleció a los 62 años luego de quedar atrapado en un incendio ocurrido el pasado 24 de febrero.

El hecho se registró en un establo y, según confirmaron autoridades forenses del estado de Maryland, el deceso fue catalogado como accidental. La noticia ha generado conmoción tanto en la industria del entretenimiento como entre sus familiares y seguidores.

¿Quién era el actor que falleció?

Se trata de Bobby J. Brown, un actor que nació y creció en Washington D.C., donde inicialmente destacó como boxeador.

Durante su etapa deportiva logró conquistar cinco campeonatos Golden Gloves, consolidando una prometedora carrera sobre el cuadrilátero antes de cambiar de rumbo profesional.

Tras entrenar bajo la guía de Carmen Graziano y mudarse a Nueva Jersey para competir de manera profesional, decidió incursionar en la actuación. Se trasladó a Nueva York para estudiar en la American Academy of Dramatic Arts, formación que le abrió las puertas a la televisión.

A lo largo de su trayectoria participó en producciones reconocidas como Law & Order: Special Victims Unit, Homicide: Life on the Street, así como en series de HBO como The Wire, The Corner y We Own This City.

Su hija Reina describió la pérdida como devastadora y relató que recibió la noticia a altas horas de la noche, en una llamada que cambió por completo la tranquilidad de su hogar. Según contó, la familia aún intenta asimilar lo sucedido.

"Estaba profundamente dormida. [...] Mi hermanita estaba enloquecida, diciendo que papá se había ido y que se había visto envuelto en un incendio en el granero, y yo le pregunté: '¿Qué quieres decir?’ Literalmente salí y puse ambos pies en la acera de la entrada. [...] Hacía frío, y me quedé descalza en camisón porque quería asegurarme de estar realmente despierta. Lo hice para asegurarme de que estaba en la realidad y no en un sueño, y luego lo hice como ejercicio de conexión a tierra. No podía creerlo. Pensé: esto no es real. Y todavía no lo siento”, compartió Reina.

Bobby J Brown falleció en devastador incendio.
Bobby J Brown falleció en devastador incendio. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte?

De acuerdo con el informe oficial, Brown murió por lesiones térmicas severas y por inhalación de humo tras quedar atrapado cuando las llamas se propagaron en el establo. Antes del desenlace, habría pedido que le acercaran un extintor para intentar controlar el fuego.

Las autoridades determinaron que se trató de un accidente. Mientras tanto, colegas y allegados continúan expresando su pesar por la partida de un artista que dejó huella tanto en el deporte como en la actuación.

Bobby J Brown falleció por inhalación de humo tras quedar atrapado en un incendio.
Bobby J Brown falleció por inhalación de humo tras quedar atrapado en un incendio. (Foto FreePik)
