Reconocida influencer anuncia que está embarazada por novena vez

Una reconocida influencer anunció que está nuevamente embarazada y que espera a su noveno hijo junto a su esposo.

La noticia generó una fuerte conversación en redes sociales, donde su estilo de vida ha sido admirado por algunos y cuestionado por otros.

La creadora de contenido compartió la noticia con sus seguidores, quienes siguen de cerca su rutina familiar en la granja donde vive con su numerosa familia.

¿Quién es la influencer que está embarazada por novena vez?

Se trata de Hannah Neeleman, conocida en redes sociales como Ballerina Farm. Se hizo famosa por mostrar una vida que muchos califican como “de fantasía”, en la que aparece como ama de casa dedicada por completo a su hogar, su esposo y sus hijos.

En sus videos comparte cómo trabaja a tiempo completo cuidando a sus ocho hijos —ahora serán nueve— y a su pareja, cocinando todos los días desde cero con ingredientes que cultivan y producen en la granja donde residen. Su contenido incluye desde la preparación de pan y lácteos hasta el cuidado de animales y labores domésticas.

Antes de convertirse en madre, Hannah fue bailarina de ballet y estudió en la prestigiosa Juilliard School. En distintas ocasiones ha hablado de esa etapa de su vida y de cómo sabía que su camino cambiaría cuando comenzara a tener hijos.

¿Por qué es polémico el embarazo de Hannah Neeleman?

En 2024, una revista visitó la granja donde vive junto a su familia y publicó un artículo mostrando cómo es su día a día. El reportaje se volvió viral por la manera en que describía su estilo de vida y por las preocupaciones que generó sobre su salud y bienestar.

Entre los puntos más comentados estuvieron las declaraciones relacionadas con el nivel de exigencia física que enfrenta. Según se mencionó, Hannah cuida sola a sus ocho hijos, sin ayuda de niñeras. Además, su esposo declaró que en ocasiones ella se enfermaba por el cansancio y que incluso podía pasar una semana sin levantarse de la cama debido al agotamiento.

También causó debate una declaración de Hannah en la que confesaba que iba a ser bailarina profesional y que era buena en ello, pero que sabía que su vida cambiaría cuando comenzara a tener hijos.

Tras la publicación del artículo, Hannah compartió un mensaje asegurando que la realidad era muy diferente a lo retratado y negó ser una mujer oprimida por su esposo.

A partir de ese momento, usuarios comenzaron a revisar con más detalle sus videos en busca de posibles señales que confirmaran o desmintieran las preocupaciones expuestas.

¿Quiénes son los hijos de Hannah Neeleman?

Actualmente, la familia tiene ocho hijos y pronto llegará el noveno.

Tienen tres niños: Henry (13), Charles (11) y George (10).

Y cinco niñas: Frances (8), Lois (6), Martha (4), Mabel (3) y Flora Jo (2).

La pareja ha señalado que no tiene un número exacto de hijos como meta y que simplemente continúan agrandando la familia sin una planificación específica sobre cuándo detenerse.