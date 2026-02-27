Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién?

Las redes sociales se visten de luto tras el desafortunado fallecimiento de influenciadora durante un complicado procedimiento.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién fue la reconocida influenciadora que falleció? | Foto: Freepik

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida creadora de contenido digital quien compartía varios acontecimientos de su vida mediante sus redes sociales.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas tras confirmarse la desafortunada muerte de la influenciadora al realizarse un procedimiento in vitr#. Sin embargo, presentó unas complicaciones al respecto.

¿Quién fue la reconocida influenciadora que falleció en las últimas horas?

El nombre de la influenciadora brasileña Gabriela Martins Santos do Moura, se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por dejar un importante legado en las redes sociales, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento a sus 31 años.

Falleció Gabriela Martins Santos do Moura. | Foto. Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por medios internacionales, uno de los más destacados es Listín Diario, el cual reveló la noticia con el siguiente comunicado compartido mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“La influencer y abogada Gabriela Martins Santos de Moura murió tras complicaciones durante un procedimiento de f3rt#lid#d. Tenía 31 años. Según reportes, la creadora de contenido había luchado desde hace dos años junto a su esposo por quedar embarazada y se estaba realizando una f3rt#zaci#n in vitr# cuando sufrió un par# cardiorrespiratorio y estuvo en c#ma por ocho días”, agregó el miedo ‘Listín Diario’.

También, se ha confirmado el nombre de la pareja de Gabriela, quien fue: Samuel Moura, su esposo con quien compartía valiosos momentos en su vida.

¿Qué se sabe acerca de la causa del fallecimiento de la influenciadora Gabriela Martisn Santos?

Según han revelado fuentes internacionales como Listín Diario y otros medios de comunicación, se evidencia que la influenciadora se sometió a varios procedimientos médicos para tener hijos.

¿Qué se sabe acefca del fallecimieto de la influenciadora? | Foto: Freepik

Con base en esto, la noticia causó un profundo vacío por parte de los internautas tras las complicaciones que salud que presentó Gabriela al momento de hacerse la intervención en la que presentó graves problemas.

Por el momento, no se conocen más detalles acerca del inesperado fallecimiento de la reconocida influenciadora, quien, además, era abogada y contaba varios acontecimientos de su vida cotidiana mediante sus redes sociales.

