Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yana Karpova aclaró en qué situación sentimental está en la actualidad: ¿soltera o en relación?

Yana Karpova confesó en Buen Día, Colombia en qué situación sentimental está en la actualidad, dividiendo opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yana Karpova aclaró en qué situación sentimental está en la actualidad: ¿soltera o en relación?
¿Cuál es la situación sentimental de Yana en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, muchos internautas generaron una gran variedad de opiniones tras los diferentes acontecimientos que presentaron durante su exrelación Yana Karpova y Marlon Solórzano.

Sin embargo, la expareja de influenciadores acaparó la atención mediática al destacarse como una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento, pero cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado.

Además, Yana Karpova fue una de las recientes invitadas al programa matutino de Buen Día, Colombia, una producción del Canal RCN, en el que hizo varias confesiones acerca de su exrelación con Marlon Solórzano.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Yana Karpova acerca de su exrelación?

Cabe destacar que Yana Karpova se ha destacado por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida cotidiana, en especial, por su carrera como cantante de género urbano y ser una reconocida creadora de contenido digital.

Artículos relacionados

Por su parte, Yana Karpova fue una de las recientes invitadas al programa matutino de Buen Día, Colombia, en el que los presentadores le preguntaron acerca de su exrelación con Marlon Solórzano y ella respondió lo siguiente:

“No ya no sé, se fue, voló. No me interesa. La verdad, nunca llegamos a ser pareja oficial, así que no cuenta la verdad. Estábamos conociendo y las cosas no se dieron y ya. Además, no me hace falta nada”, agregó Yana.

Artículos relacionados

Yana Karpova aclaró en qué situación sentimental está en la actualidad: ¿soltera o en relación?
Esto dijo Yana Karpova de su situación sentimental actual. | Foto: Canal RCN

A raíz de estas palabras, Yana confesó que en ningún momento sostuvo una relación sentimental con Marlon Solórzano, pues, solo se estaban conociendo, pero cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado.

¿Yana Karpova confesó que está soltera o en una relación en la actualidad?

Durante la entrevista, Yana Karpova aprovechó la oportunidad para contarles a sus seguidores que en estos momentos de su vida no se encuentra interesada en tener una relación, pues, está soleta, llevando a cabo todos sus proyectos a nivel personal y profesional, agregando lo siguiente:

Yana Karpova aclaró en qué situación sentimental está en la actualidad: ¿soltera o en relación?
¿Yana Karpova fue novia de Marlon Solórzano? | Foto: Buen Día, Colombia

“Estoy soltera en este momento, estoy bien. Así que estoy enfocada en mí y en mis cosas. En el otro reality duré un mes completo, solo llegué unos días”, señaló.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Katy Cardona y Deiby Ruiz revelan detalles. Talento nacional

Influenciador colombiano se defendió tras acusaciones de su expareja: "Yo por mi bebé sí respondo"

Reconocida pareja de influenciadores causó revuelo al exponer detalles de su ruptura y acusaciones sobre la manutención de su hijo.

Ignacio Baladán sorprende al decir que es “therian”: este es el animal con el que se identifica La Segura

Ignacio Baladán sorprende al decir que es “therian”: este es el animal con el que se identifica

Ignacio Baladán se declaró como un "therian" en un video y desató risas y dudas en redes.

Nicolás Arrieta sorprende a sus fans mostrándoles las cartas de amor que le enviaba a su novia con mala letra Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela a sus fans las cartas de amor que le escribía a su novia con mala letra

Nicolás Arrieta compartió con sus seguidores las cartas románticas que le enviaba a su novia, avergonzándose por su mala letra.

Lo más superlike

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3 Alejandro Estrada

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se dejaron llevar por la emoción en La casa de los famosos Col, algunos memes de este encuentro.

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién? Talento nacional

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién?

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían Jhonny Rivera

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?