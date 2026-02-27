Desde hace varias semanas, muchos internautas generaron una gran variedad de opiniones tras los diferentes acontecimientos que presentaron durante su exrelación Yana Karpova y Marlon Solórzano.

Sin embargo, la expareja de influenciadores acaparó la atención mediática al destacarse como una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento, pero cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado.

Además, Yana Karpova fue una de las recientes invitadas al programa matutino de Buen Día, Colombia, una producción del Canal RCN, en el que hizo varias confesiones acerca de su exrelación con Marlon Solórzano.

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Yana Karpova acerca de su exrelación?

Cabe destacar que Yana Karpova se ha destacado por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida cotidiana, en especial, por su carrera como cantante de género urbano y ser una reconocida creadora de contenido digital.

Por su parte, Yana Karpova fue una de las recientes invitadas al programa matutino de Buen Día, Colombia, en el que los presentadores le preguntaron acerca de su exrelación con Marlon Solórzano y ella respondió lo siguiente:

“No ya no sé, se fue, voló. No me interesa. La verdad, nunca llegamos a ser pareja oficial, así que no cuenta la verdad. Estábamos conociendo y las cosas no se dieron y ya. Además, no me hace falta nada”, agregó Yana.

Esto dijo Yana Karpova de su situación sentimental actual. | Foto: Canal RCN

A raíz de estas palabras, Yana confesó que en ningún momento sostuvo una relación sentimental con Marlon Solórzano, pues, solo se estaban conociendo, pero cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado.

¿Yana Karpova confesó que está soltera o en una relación en la actualidad?

Durante la entrevista, Yana Karpova aprovechó la oportunidad para contarles a sus seguidores que en estos momentos de su vida no se encuentra interesada en tener una relación, pues, está soleta, llevando a cabo todos sus proyectos a nivel personal y profesional, agregando lo siguiente:

¿Yana Karpova fue novia de Marlon Solórzano? | Foto: Buen Día, Colombia