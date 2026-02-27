Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se dejaron llevar por la emoción en La casa de los famosos Col, algunos memes de este encuentro.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3
¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios tras la cercanía que se ha presentado entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia.

Aunque por el momento, ninguno ha confirmado tener una relación sentimental, se refleja que ambas celebridades han tenido una especial química dentro de la competencia.

Por su parte, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la primera noche de amor que vivieron entre ambos.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz en las últimas horas?

Hace pocas horas, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las plataformas digitales tras el inesperado encuentro entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz.

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3
¿Qué vínculo existe entre Yuli Ruíz y Alejandro Estrada? | Foto: Canal RCN

Pues, se evidencia que la cercanía entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz cada vez crece con mayor fuerza, en especial, al dividir una ola de reacciones por parte de los internautas tras el inesperado momento que vivieron recientemente en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Así también se evidencia que ambas celebridades no sienten ningún tipo de temor para ocultar su amor, pues, están dispuestos a dejarse fluir por lo que sienten tras los diferentes momentos que han vivio dentro de La casa de los famosos Colombia 3.

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3
Así han reaccionado internautas tras la cercanía entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz. | Foto: Canal RCN

¿Cómo han reaccionado los internautas tras la primera noche de amor entre Yuli Ruíz y Alejandro Estrada?

Tras el reciente momento que vivieron Alejandro Estrada y Yuli Ruíz, varios internautas han estado a favor y otros en contra tras la división de opiniones circuladas recientemente en redes sociales, pues se han compartido varias opiniones como las siguientes mendiante X, anteriormente conocida como Twitter:

“¿Qué fue lo que Alejandro le hizo a Yuli”, “Ese cuarto tiene algo, pues por lo ocurrido entre Karina y Altafulla en el pasado y, ahora, esto entre Alejandro y Yuli”, “Yuli y Alejandro encendier#n las redes a esta hora”, agregaron.

Artículos relacionados

Con base en esto, Alejandro y Yuli han recibido todo tipos de reacciones tras el reciente momento que vivieron en las últimas horas en La casa de los famosos Colombia, en especial, por ser una de las parejas más estables del programa, aunque, no lo han confirmado de manera oficial, ¿qué opinas al respecto?

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karina García y Sara Uribe opinan. Karina García

Karina García y Sara Uribe hablaron sin filtros sobre la sanción que recibió Valentino Lázaro

Karina García y Sara Uribe dieron su opinión sobre la sanción impuesta a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3.

Melissa Gate estalla contra Juanse Laverde en La casa de los famosos Melissa Gate

Melissa Gate rompe el silencio y estalla contra Juanse Laverde en La casa de los famosos: “solapado”

Melissa Gate sorprendió al revelar lo que realmente piensa del papel de Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia.

Campanita abrió la Caja de Pandora y Alexa y Manuela pagaron el precio La casa de los famosos

Campanita perjudicó a Alexa Torres y Manuela Gómez tras abrir la Caja de Pandora: ¿qué pasó?

Campanita, líder de la semana, abrió la Caja de Pandora y desató el caos para a Alexa Torres y Manuela Gómez.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta sorprende a sus fans mostrándoles las cartas de amor que le enviaba a su novia con mala letra Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela a sus fans las cartas de amor que le escribía a su novia con mala letra

Nicolás Arrieta compartió con sus seguidores las cartas románticas que le enviaba a su novia, avergonzándose por su mala letra.

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién? Talento nacional

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién?

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían Jhonny Rivera

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?