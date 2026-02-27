En los últimos días, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios tras la cercanía que se ha presentado entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia.

Aunque por el momento, ninguno ha confirmado tener una relación sentimental, se refleja que ambas celebridades han tenido una especial química dentro de la competencia.

Por su parte, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la primera noche de amor que vivieron entre ambos.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz en las últimas horas?

Hace pocas horas, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las plataformas digitales tras el inesperado encuentro entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz.

¿Qué vínculo existe entre Yuli Ruíz y Alejandro Estrada? | Foto: Canal RCN

Pues, se evidencia que la cercanía entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz cada vez crece con mayor fuerza, en especial, al dividir una ola de reacciones por parte de los internautas tras el inesperado momento que vivieron recientemente en La casa de los famosos Colombia.

Así también se evidencia que ambas celebridades no sienten ningún tipo de temor para ocultar su amor, pues, están dispuestos a dejarse fluir por lo que sienten tras los diferentes momentos que han vivio dentro de La casa de los famosos Colombia 3.

Así han reaccionado internautas tras la cercanía entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz. | Foto: Canal RCN

¿Cómo han reaccionado los internautas tras la primera noche de amor entre Yuli Ruíz y Alejandro Estrada?

Tras el reciente momento que vivieron Alejandro Estrada y Yuli Ruíz, varios internautas han estado a favor y otros en contra tras la división de opiniones circuladas recientemente en redes sociales, pues se han compartido varias opiniones como las siguientes mendiante X, anteriormente conocida como Twitter:

“¿Qué fue lo que Alejandro le hizo a Yuli”, “Ese cuarto tiene algo, pues por lo ocurrido entre Karina y Altafulla en el pasado y, ahora, esto entre Alejandro y Yuli”, “Yuli y Alejandro encendier#n las redes a esta hora”, agregaron.

Con base en esto, Alejandro y Yuli han recibido todo tipos de reacciones tras el reciente momento que vivieron en las últimas horas en La casa de los famosos Colombia, en especial, por ser una de las parejas más estables del programa, aunque, no lo han confirmado de manera oficial, ¿qué opinas al respecto?