Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Manuela Gómez se quebró en llanto tras la decepción que sintió con Campanita: ¿por qué razón?

Manuela Gómez lloró al sincerarse con Campanita tras varias decepciones que ha sentido con él en La casa de los famosos Col.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Manuela Gómez se quebró en llanto tras la decepción que sintió de Campanita: ¿por qué razón?
Manuela Gómez lloró tras decepción con Campanita. | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras los distintos acontecimientos que han presentado las celebridades en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los participantes que más ha acaparado la atención mediática es Campanita, quien no solo se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por cautivar con su arrolladora personalidad en la competencia.

Por su parte, Campanita no solo ha sido tendencia por sus estrategias de juego, sino que también, por que recientemente Manuela Gómez sintió una gran decepción de su parte tras una mala decisión que tomó en la habitación tormenta.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Manuela Gómez se decepcionó de Campanita?

Recientemente, Manuela Gómez se vio afectada al confesarle a Campanita que ha estado sumamente decepcionada por varios comportamientos que ha tenido el creador de contenido tras su respectiva alianza con las celebridades que hacen parte de la otra habitación.

Manuela Gómez se quebró en llanto tras la decepción que sintió de Campanita: ¿por qué razón?
Esto le dijo Manuela Gómez a Campanita entre lágrimas. | Foto: Canal RCN

Así que Campanita aprovechó la oportunidad para acercarse a Manuela al verla llorando por algunos comportamientos que ha demostrado tener en cuanto a muchas de sus conductas, expresándole lo siguiente:

“Si es una de las razones, pero tú eres importante y le tiraste a tormenta. O sea, acá no hay equipo. Si decimos que somos uno, ¿por qué? Aunque me mentiste mirándome a los ojos diciéndome que sí eras una tormenta, ¿cuáles son nuestros amigos o aliados? Acá no hay habitación, solo cinco personas”, agregó Manuela.

¿Qué le dijo Yuli Ruíz a Manuela Gómez al verla afectada en La casa de los famosos Col?

Tras los complicados momentos por los que se ha visto afectada Manuela Gómez, se refleja que la creadora de contenido recibió el importante apoyo de Yuli Ruíz y de Alejandro Estrada, quien le anunció lo siguiente, dándole todo su apoyo:

Artículos relacionados

Manuela Gómez se quebró en llanto tras la decepción que sintió de Campanita: ¿por qué razón?
¿Qué le dijo Yuli Ruíz a Manuela Gómez al verla afectada? | Foto: Canal RCN

“Nosotras vamos a poder. Amiga, me duele mucho verte así”, reveló Yuli. Posteriormente, Manuela dijo: “con esto se refleja que no hay equipo acá”, agregó Yuli Ruíz.

Por el momento, cada una de las celebridades que hace parte de su respectiva habitación, se encuentran analizando cuáles son las estrategias de cada celebridad para permanecer dentro de La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Exparticipante de La casa de los famosos se transformó el rostro y sorprendió con el resultado La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos impacta con radical transformación en su rostro

Mira cómo quedó el ex de La casa de los famosos tras su procedimiento facial y qué cambios se realizó.

Alexa Torrex le reclamó a Mariana Zapata. Mariana Zapata

Alexa Torrex y Mariana Zapata se enfrentaron por la comida de La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex y Mariana Zapata protagonizaron una discusión tras la pérdida de puntos en las pruebas de presupuesto.

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3 Alejandro Estrada

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se dejaron llevar por la emoción en La casa de los famosos Col, algunos memes de este encuentro.

Lo más superlike

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Recientemente, se confirmó la muerte de integrante del Chavo del 8 y Edgar Vivar, el ‘señor barriga’ la despidió con nostalgia.

Isabella Ladera reveló si mostrará la cara de su bebé cuando nazca Talento internacional

Isabella Ladera reveló a sus seguidores si mostrará el rostro de su bebé cuando nazca

Joven promesa del béisbol fallece en choque cerca de su universidad Viral

¡Luto en el deporte! Joven promesa del béisbol fallece en trágico accidente

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían Jhonny Rivera

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?