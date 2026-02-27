Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras los distintos acontecimientos que han presentado las celebridades en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los participantes que más ha acaparado la atención mediática es Campanita, quien no solo se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por cautivar con su arrolladora personalidad en la competencia.

Por su parte, Campanita no solo ha sido tendencia por sus estrategias de juego, sino que también, por que recientemente Manuela Gómez sintió una gran decepción de su parte tras una mala decisión que tomó en la habitación tormenta.

¿Cuál fue la razón por la que Manuela Gómez se decepcionó de Campanita?

Recientemente, Manuela Gómez se vio afectada al confesarle a Campanita que ha estado sumamente decepcionada por varios comportamientos que ha tenido el creador de contenido tras su respectiva alianza con las celebridades que hacen parte de la otra habitación.

Esto le dijo Manuela Gómez a Campanita entre lágrimas. | Foto: Canal RCN

Así que Campanita aprovechó la oportunidad para acercarse a Manuela al verla llorando por algunos comportamientos que ha demostrado tener en cuanto a muchas de sus conductas, expresándole lo siguiente:

“Si es una de las razones, pero tú eres importante y le tiraste a tormenta. O sea, acá no hay equipo. Si decimos que somos uno, ¿por qué? Aunque me mentiste mirándome a los ojos diciéndome que sí eras una tormenta, ¿cuáles son nuestros amigos o aliados? Acá no hay habitación, solo cinco personas”, agregó Manuela.

¿Qué le dijo Yuli Ruíz a Manuela Gómez al verla afectada en La casa de los famosos Col?

Tras los complicados momentos por los que se ha visto afectada Manuela Gómez, se refleja que la creadora de contenido recibió el importante apoyo de Yuli Ruíz y de Alejandro Estrada, quien le anunció lo siguiente, dándole todo su apoyo:

¿Qué le dijo Yuli Ruíz a Manuela Gómez al verla afectada? | Foto: Canal RCN

“Nosotras vamos a poder. Amiga, me duele mucho verte así”, reveló Yuli. Posteriormente, Manuela dijo: “con esto se refleja que no hay equipo acá”, agregó Yuli Ruíz.

Por el momento, cada una de las celebridades que hace parte de su respectiva habitación, se encuentran analizando cuáles son las estrategias de cada celebridad para permanecer dentro de La casa de los famosos Colombia.