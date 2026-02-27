Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido comediante colombiano anuncia su retiro tras 4 décadas de trayectoria; ¿de quién se trata?

Humorista colombiano sorprendió al revelar en Qué hay pa' dañar Live que ya prepara su retiro tras una vida dedicada a los chistes.

Importante humorista colombiano.
Importante humorista colombiano anuncia su retiro. (Foto Freepik)

El reconocido comediante José Ordoñez reveló en el programa Qué hay pa' dañar live que planea su retiro de los escenarios al cumplir 40 años de carrera.

José Ordoñez planea su retiro.
José Ordoñez confirmó su retiro de los escenarios. (Foto Freepik)

¿Por qué es reconocido el humorista José Ordoñez?

Ordoñez es recordado en el mundo de las risas por su amplia trayectoria, por haber impuesto una marca mundial contando chistes durante 100 horas seguidas y por su icónico programa Ordoñese de la risa en los años noventa, donde dio vida a personajes inolvidables como Gayo Tapao y Pablo Remalas.

Durante la conversación con Diego Sáenz, Jessica Bohórquez y Alejandra Villeta, el humorista repasó su recorrido en el entretenimiento y confesó que ya se está preparando para despedirse de los escenarios.

¿Cuándo será el retiro del comediante José Ordoñez?

El comediante aseguró que su retiro definitivo llegará en 2027, justo cuando cumpla cuatro décadas dedicadas a hacer reír.

Explicó que considera ese tiempo suficiente para cerrar un ciclo con dignidad y en lo más alto de su carrera.

Su intención es retirarse en un buen momento, dejando un legado sólido y evitando lo que, según él, ocurre con algunos colegas que se ven obligados a seguir trabajando a pesar de las limitaciones físicas y de edad, lo que termina generando tristeza en lugar de aplausos.

Ordoñez recalcó que quienes se dedican al humor deben saber cuándo decir adiós para no manchar años de esfuerzo y reconocimientos.

La audiencia que lo ha acompañado durante décadas podrá disfrutarlo hasta 2027, año en el que planea cerrar su ciclo con un homenaje a su trayectoria.

Además de hablar de su carrera, José Ordoñez destacó la importancia de tener una familia que respalde estas decisiones.

Para él, no hay nada más valioso que los seres queridos, especialmente en la etapa de descanso y retiro.

El comediante afirmó que contar con ese apoyo le da la tranquilidad necesaria para dar este paso y disfrutar de una nueva etapa de vida, lejos de la presión de los escenarios.

José Ordoñez habló de su trayectoria.
José Ordoñez habló de su trayectoria en Qué hay pa' dañar Live. (Foto Freepik)
