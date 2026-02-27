Supuesta rivalidad con Jenny López habría hecho que Paola Jara no asistiera a su boda con Jhonny

En las últimas horas circula en redes sociales la supuesta razón por la que Paola Jara y Jessi Uribe no asistieron a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López: una rivalidad entre las cantantes de música popular que habría quedado en evidencia el pasado jueves 26 de febrero.

Artículos relacionados Talento nacional Cambio de fechas: cancelan dos puentes festivos en Colombia tras modificaciones del calendario

¿Por qué aseguran rivalidad entre Paola Jara y Jenny López?

Luego de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López el domingo 22 de febrero, muchos internautas se preguntaron por la ausencia de varios artistas del género popular, entre ellos Paola Jara y Jessi Uribe. El intérprete de ‘Tímido’ explicó que no pudieron asistir por un viaje previamente programado.

Jhonny Rivera se casó con Jenny López el pasado 22 de febrero en Arabia, Risaralda. (Foto: Canal RCN)

Aun así, un anuncio simultáneo en las redes sociales de Paola Jara y Jenny López generó especulación: los usuarios comenzaron a imaginar una posible rivalidad entre las cantantes, relacionándola con la verdadera razón por la que Paola no asistió a la boda.

El motivo de los rumores se intensificó porque ambas artistas lanzaron un sencillo a la misma hora el pasado jueves 26 de febrero, compitiendo musicalmente. Sin embargo, esto solo serían especulaciones, ya que Jhonny Rivera y Jenny habían aclarado que la ausencia de Paola y Jessi se debía únicamente a su compromiso previo.

Hasta el momento ninguna de las dos artistas ha hecho referencia a estas especulaciones en donde se habla de una rivalidad entre las dos.

¿Qué canciones lanzaron Jenny López y Paola Jara que desataron rumores de rivalidad?

Por un lado, Jenny López lanzó su reciente sencillo titulado ‘Por hombres no se llora’, una canción que ha sido bien recibida por los internautas y que ya acumula más de 128 mil vistas en YouTube. Mientras que Paola Jara lanzó ‘No va a cambiar’.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Cantante de música popular reveló por qué no fue invitada a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Ambas canciones se estrenaron el pasado jueves 26 de febrero a las 7 p.m. por todas las plataformas digitales y entraron en competencia entre sí. Sin embargo, todo parecería una mera casualidad y no representaría una rivalidad personal entre ambas artistas, como se especula en la actualidad en las redes sociales.