Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hijo de J Balvin, de cuatro años, debutó como artista urbano: así suena su primera canción

Río, el hijo de J Balvin, debutó como artista urbano al participar en el reciente lanzamiento musical de su papá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hijo de J Balvin debuta en la música urbana con solo 4 años
Hijo de J Balvin debuta en la música urbana con solo 4 años. (Foto AFP: Amy Sussman | Freepik).

Hace varias semanas, Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, compartió con sus seguidores un adelanto de la canción que el artista preparaba junto a Ryan Castro, en la que su hijo Río participaría. Finalmente, el estreno de este nuevo lanzamiento se llevó a cabo el jueves 26 de febrero.

Artículos relacionados

¿Cómo suena la primera canción de Río, el hijo de J Balvin?

El pasado jueves 26 de febrero los fanáticos de J Balvin pudieron escuchar por primera vez la voz de su pequeño hijo Río de cuatro años en uno de sus lanzamientos musicales. El pequeño participó en este proyecto musical junto a su padre, Ryan Castro y DJ Snake, titulado “Tonto”.

Río sorprende en el intro de J Balvin y Ryan Castro: revelan el detrás de cámaras
Río participó en canción de J Balvin y revelan el tierno detrás de cámaras. (Foto: AFP)

Aunque el menor no cantó ninguna estrofa de la canción sí participó en su intro en donde, vestido de su personaje de ficción favorito Godzilla dejó claro que “no se pueden decir groserías”, además de esto mencionó los nombres de los artistas implicados.

Artículos relacionados

“Soy Godzilla y presento: DJ Snake, SOG, J Balvin, Ryan Castro. Latino gang, awooo”, agregó el pequeño para dar paso a los artistas en cuestión en este nuevo lanzamiento musical que ya acumula casi un millón de vistas en YouTube en menos de 24 horas, así como también más de 64 mil ‘me gusta’.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la participación de Río en el lanzamiento musical de J Balvin?

La participación de Río en el reciente lanzamiento musical de J Balvin desató una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de internautas dejaron claro que llegaron al estreno únicamente por él.

Artículos relacionados

Frases como “Aquí los que llegamos por Río”, “Confirmen si todos estamos por Río” y “Amo la humildad de Río colaborando con artistas emergentes” inundaron la publicación, mientras otros bromearon pidiendo que en los créditos apareciera “con la participación especial de Río Godzilla”.

Incluso hubo quienes aseguraron que nunca se habían emocionado tanto con el intro de un reguetón, dejando en evidencia el impacto que tuvo su aparición.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Cuántos meses tiene Isabella Ladera? La influencer por fin lo confirmó Influencers

Isabella Ladera confirmó cuántos meses de embarazo tiene tras semanas de polémica

Luego de varias semanas de polémica por no revelar cuántos meses de embarazo tenía, Isabella Ladera respondió.

Óscar Naranjo, de Protagonistas de Nuestra Tele, sorprendió con su gran cambio físico Producciones RCN

Óscar Naranjo, de Protagonistas de Nuestra Tele, sorprendió con su gran cambio físico: ¡así luce!

Óscar Naranjo, participante de Protagonistas de Nuestra Tele, llamó la atención al revelar cómo ha cambiado su vida.

Paola Jara no asistió a la boda de Jenny López Jhonny Rivera

Supuesta rivalidad con Jenny López habría hecho que Paola Jara no asistiera a su boda con Jhonny

Revelan supuesta rivalidad entre Jenny López y Paola Jara y por qué Paola no asistió a su boda con Jhonny Rivera.

Lo más superlike

Alexa Torrex llora. La casa de los famosos

Alexa Torrex lloró y discutió con sus compañeros de habitación en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex no pudo contener las lágrimas al confesar lo difícil que ha sido enfrentar la presión de La casa de los famosos.

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Joven promesa del béisbol fallece en choque cerca de su universidad Viral

¡Luto en el deporte! Joven promesa del béisbol fallece en trágico accidente

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían Jhonny Rivera

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?