Hijo de J Balvin, de cuatro años, debutó como artista urbano: así suena su primera canción

Hace varias semanas, Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, compartió con sus seguidores un adelanto de la canción que el artista preparaba junto a Ryan Castro, en la que su hijo Río participaría. Finalmente, el estreno de este nuevo lanzamiento se llevó a cabo el jueves 26 de febrero.

¿Cómo suena la primera canción de Río, el hijo de J Balvin?

El pasado jueves 26 de febrero los fanáticos de J Balvin pudieron escuchar por primera vez la voz de su pequeño hijo Río de cuatro años en uno de sus lanzamientos musicales. El pequeño participó en este proyecto musical junto a su padre, Ryan Castro y DJ Snake, titulado “Tonto”.

Río participó en canción de J Balvin y revelan el tierno detrás de cámaras. (Foto: AFP)

Aunque el menor no cantó ninguna estrofa de la canción sí participó en su intro en donde, vestido de su personaje de ficción favorito Godzilla dejó claro que “no se pueden decir groserías”, además de esto mencionó los nombres de los artistas implicados.

“Soy Godzilla y presento: DJ Snake, SOG, J Balvin, Ryan Castro. Latino gang, awooo”, agregó el pequeño para dar paso a los artistas en cuestión en este nuevo lanzamiento musical que ya acumula casi un millón de vistas en YouTube en menos de 24 horas, así como también más de 64 mil ‘me gusta’.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la participación de Río en el lanzamiento musical de J Balvin?

La participación de Río en el reciente lanzamiento musical de J Balvin desató una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de internautas dejaron claro que llegaron al estreno únicamente por él.

Frases como “Aquí los que llegamos por Río”, “Confirmen si todos estamos por Río” y “Amo la humildad de Río colaborando con artistas emergentes” inundaron la publicación, mientras otros bromearon pidiendo que en los créditos apareciera “con la participación especial de Río Godzilla”.

Incluso hubo quienes aseguraron que nunca se habían emocionado tanto con el intro de un reguetón, dejando en evidencia el impacto que tuvo su aparición.