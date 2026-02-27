Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

J Balvin reaccionó al coqueteo de un fan con su esposa Valentina Ferrer: recibió insólita petición

Un fan de J Balvin no dudó en coquetearle a la esposa de J Balvin y la reacción del artista se hizo viral.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Fan le coqueteó a esposa de J Balvin.
Fan le coqueteó a esposa de J Balvin. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris).

J Balvin se convirtió en tendencia en redes sociales tras reaccionar al coqueteo de un fanático con su esposa, Valentina Ferrer, y pronunciarse de manera directa sobre lo ocurrido.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el coqueteo de fan de J Balvin a su esposa, Valentina Ferrer?

Durante la promoción de “Tonto”, su nuevo lanzamiento musical, J Balvin compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto audiovisual en el que se mostró con el atuendo que sale al principio del video musical junto a su esposa Valentina Ferrer.

Río sorprende en el intro de J Balvin y Ryan Castro: revelan el detrás de cámaras
Río participó en canción de J Balvin y revelan el tierno detrás de cámaras. (Foto: AFP)

La intención de dicha publicación era informarles a sus fanáticos que ya estaba disponible su más reciente lanzamiento musical en el que su hijo Río tenía una pequeña participación. Sin embargo, lo que terminó llevándose toda la atención fue su esposa, Valentina.

Artículos relacionados

En la casilla de comentarios, uno de sus seguidores no tuvo problema en manifestarle al cantante que su esposa era “lo más rico” del mundo y la esposa soñada, sin esperar que el cantante reaccionaría directamente a él.

"J Balvin, lo siento, pero tu esposa es lo más rico que hay en este mundo. Ella es la esposa que todos soñamos tener", comentó el internauta.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó J Balvin cuando un fan coqueteó con Valentina Ferrer?

Ante estas inesperadas palabras, J Balvin no dudó en responder con un corto, pero contundente mensaje en el que mencionó: "suave con lo de rico (emoji riendo)". Pese a que el artista no dio pie para que la conversación continuara, el internauta decidió responderle reiterando su postura frente a su esposa, y haciéndole una insólita petición.

"Mala mía, pero sí es perfecta. Dígale que si no tiene una hermana argentina", escribió el seguidor del artista.

Lo cierto es que J Balvin no continuó con la interacción y dejó que la escena quedara hasta ahí. Sin embargo, otros internautas se unieron a esta misma opinión por parte del fanático, asegurando que en efecto, Valentina Ferrer era una mujer muy hermosa.

Río sorprende en el intro de J Balvin y Ryan Castro: revelan el detrás de cámaras
Río participó en canción de J Balvin y revelan el tierno detrás de cámaras. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García sorprende con inesperada respuesta a las críticas que recibe Karina García

Karina García sorprende con inesperada respuesta a las críticas que recibe: "no le tengo miedo"

Karina García llamó la atención en redes al aparecer con su hija y hablar acerca de las críticas que reciben en redes.

Isabella Ladera habló de su embarazo y desató rumores sobre el género del bebé. Influencers

Isabella Ladera podría tener un niño: esto dijo la influenciadora sobre su embarazo

Isabella Ladera se refirió al género de su segundo hijo tras confirmar la cantidad de semanas que tenía de gestación.

Yeferson Cossio confirmó delicado diagnóstico: ¿qué enfermedad tiene? Yeferson Cossio

Yeferson Cossio fue diagnosticado con preocupante enfermedad autoinmunitaria: esto se sabe

Yeferson Cossio compartió el diagnóstico médico y el ‘tratamiento’ que está llevando a cabo para contrarrestar la enfermedad.

Lo más superlike

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje Pipe Bueno

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje: "Hemos llorado"

Pipe Bueno recibió la camiseta de Yeison Jiménez y su reacción durante el homenaje generó todo tipo de reacciones en redes.

Alexa Torrex llora. La casa de los famosos

Alexa Torrex lloró y discutió con sus compañeros de habitación en La casa de los famosos Colombia

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Joven promesa del béisbol fallece en choque cerca de su universidad Viral

¡Luto en el deporte! Joven promesa del béisbol fallece en trágico accidente

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?