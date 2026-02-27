J Balvin reaccionó al coqueteo de un fan con su esposa Valentina Ferrer: recibió insólita petición

J Balvin se convirtió en tendencia en redes sociales tras reaccionar al coqueteo de un fanático con su esposa, Valentina Ferrer, y pronunciarse de manera directa sobre lo ocurrido.

Artículos relacionados Talento nacional Cambio de fechas: cancelan dos puentes festivos en Colombia tras modificaciones del calendario

¿Cómo fue el coqueteo de fan de J Balvin a su esposa, Valentina Ferrer?

Durante la promoción de “Tonto”, su nuevo lanzamiento musical, J Balvin compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto audiovisual en el que se mostró con el atuendo que sale al principio del video musical junto a su esposa Valentina Ferrer.

Río participó en canción de J Balvin y revelan el tierno detrás de cámaras. (Foto: AFP)

La intención de dicha publicación era informarles a sus fanáticos que ya estaba disponible su más reciente lanzamiento musical en el que su hijo Río tenía una pequeña participación. Sin embargo, lo que terminó llevándose toda la atención fue su esposa, Valentina.

En la casilla de comentarios, uno de sus seguidores no tuvo problema en manifestarle al cantante que su esposa era “lo más rico” del mundo y la esposa soñada, sin esperar que el cantante reaccionaría directamente a él.

"J Balvin, lo siento, pero tu esposa es lo más rico que hay en este mundo. Ella es la esposa que todos soñamos tener", comentó el internauta.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Cantante de música popular reveló por qué no fue invitada a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

¿Cómo reaccionó J Balvin cuando un fan coqueteó con Valentina Ferrer?

Ante estas inesperadas palabras, J Balvin no dudó en responder con un corto, pero contundente mensaje en el que mencionó: "suave con lo de rico (emoji riendo)". Pese a que el artista no dio pie para que la conversación continuara, el internauta decidió responderle reiterando su postura frente a su esposa, y haciéndole una insólita petición.

"Mala mía, pero sí es perfecta. Dígale que si no tiene una hermana argentina", escribió el seguidor del artista.

Lo cierto es que J Balvin no continuó con la interacción y dejó que la escena quedara hasta ahí. Sin embargo, otros internautas se unieron a esta misma opinión por parte del fanático, asegurando que en efecto, Valentina Ferrer era una mujer muy hermosa.