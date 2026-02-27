Yeferson Cossio fue diagnosticado con preocupante enfermedad autoinmunitaria: esto se sabe

El reconocido creador de contenido Yeferson Cossio reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado video que preocupó a sus seguidores, pues en este dejó en evidencia que, desde hace un tiempo, había sido diagnosticado con una enfermedad autoinmunitaria.

Artículos relacionados Talento nacional Cambio de fechas: cancelan dos puentes festivos en Colombia tras modificaciones del calendario

¿Cuál fue la enfermedad autoinmunitaria con la que Yeferson Cossio fue diagnosticado?

En un reciente video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Yeferson Cossio expresó que estaba llevando a cabo un “tratamiento” para contrarrestar los efectos de la alopecia areata, una enfermedad autoinmunitaria que afecta directamente el cuero cabelludo.

Yeferson Cossio habla de su alopecia areata. (Foto Canal RCN).

Este tipo de condición suele tener manejo médico; sin embargo, el creador de contenido decidió dejarlo a un lado y optar por una alternativa que, según explicó, le resulta más práctica. En el video mencionó los parches sin cabello que tenía en la cabeza y posteriormente mostró a su tatuador de confianza.

El influenciador manifestó que tomó la decisión de tatuar las zonas afectadas para disimular los espacios sin cabello con un fondo negro permanente.

“Como muchos de ustedes saben, yo me quedo calvo por parches por el estrés que me da. Entonces vean la solución. Ya dejé de molestar con esos calvos y le dije a Kory: tatúeme, por favor, y vamos melos”, explicó.

¿Qué es la alopecia areata? Enfermedad autoinmune con la que fue diagnosticada Dani Duke

La alopecia areata es un trastorno autoinmune crónico que provoca la pérdida del cabello de manera seccional, generando parches en el cuero cabelludo mayormente en forma de monedas y puede afectar a personas de todas las edades y géneros.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Cantante de música popular reveló por qué no fue invitada a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Este tipo de diagnóstico suele aparecer en personas que manejan mucho estrés en su día a día, debilitando la hebra capilar y ocasionando la caída de cabello en secciones de su cabeza.

Aunque el tratamiento depende de qué tanto es la pérdida de cabello, esta se puede tratar de diferentes maneras, entre ellas inyecciones de corticosteroides, minoxidil tópico, inmunoterapia, inmunosupresores y gestión del estrés.