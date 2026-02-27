Óscar Naranjo, de Protagonistas de Nuestra Tele, sorprendió con su gran cambio físico: ¡así luce!

Óscar Naranjo, recordado por su paso por Protagonistas de Nuestra Tele del Canal RCN, llamó la atención en redes sociales tras reaparecer y evidenciar el gran cambio físico que ha tenido desde su etapa en televisión.

¿Cómo fue la participación de Óscar Naranjo en Protagonistas de nuestra tele?

Óscar Naranjo se dio a conocer en 2012 como participante de Protagonistas de Nuestra Tele, el ‘reality’ de convivencia del Canal RCN que buscaba formar actores y elegir a los nuevos talentos para la televisión colombiana.

Durante su paso por la Casa Estudio, Naranjo fue uno de los concursantes que más conversación generó entre los televidentes. Su personalidad y sus posturas frente a distintas situaciones dentro del programa lo llevaron a protagonizar varios momentos que fueron ampliamente comentados.

Óscar Naranjo en Protagonistas de nuestra tele / (Foto del Canal RCN)

En esa temporada se destacó por tener roces y diferencias con algunos compañeros, lo que lo convirtió en un participante frecuente en debates dentro y fuera del programa. Varios internautas afirmaban que su actitud dividía opiniones: mientras algunos lo apoyaban, otros cuestionaban su comportamiento en la convivencia.

¿Qué pasó con Óscar Naranjo después de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’?

Tras su participación en el reality, Óscar Naranjo se convirtió en uno de los concursantes más comentados de su temporada. Su paso por la Casa Estudio lo mantuvo en el centro de debates en programas de entretenimiento y plataformas digitales.

Óscar Naranjo reveló detalles de su vida tras ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, con el paso de los años su presencia en medios fue disminuyendo. El exconcursante decidió alejarse de los proyectos televisivos y el mundo del entretenimiento. En entrevistas posteriores explicó que atravesó un proceso personal que lo llevó a replantear su estilo de vida y sus prioridades.

Ese cambio, según contó, estuvo relacionado con un acercamiento a la fe que transformó su rutina y su visión a futuro. Desde entonces, su nombre volvió a mencionarse de manera esporádica, especialmente cuando hablaba de su nueva etapa.

¿A qué se dedica hoy Óscar Naranjo?

Actualmente, Óscar desarrolla actividades vinculadas a una iglesia en Chinú, Córdoba, su tierra natal. De acuerdo con sus propias declaraciones, participa activamente compartiendo mensajes religiosos ante la comunidad.

Tras compartir una imagen a través de su cuenta de Instagram, Naranjo volvió a generar conversación en redes sociales. Entre los mensajes que recibió destacó el del actor Edwin Garrido, quien le escribió:

“Eres grande amigo 🙌 Dios tiene un propósito con tu vida 🙌”.

El comentario no pasó desapercibido, especialmente porque ambos coincidieron en Protagonistas de Nuestra Tele, programa que marcó un momento clave en su trayectoria pública. de Naranjo.