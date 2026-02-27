Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera confirmó cuántos meses de embarazo tiene tras semanas de polémica

Luego de varias semanas de polémica por no revelar cuántos meses de embarazo tenía, Isabella Ladera respondió.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Cuántos meses tiene Isabella Ladera? La influencer por fin lo confirmó
¿Cuántos meses tiene Isabella Ladera? La influencer por fin lo confirmó. (Foto AFP: Jason Koerner | Freepik).

La reconocida influenciadora y modelo venezolana Isabella Ladera sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar que estaba embarazada de su segundo hijo, siendo el primero con su pareja sentimental Hugo García. Sin embargo, causó polémica al no querer revelar cuántos meses tenía de gestación.

¿Por qué Isabella Ladera no había querido revelar cuántos meses de embarazo tenía?

En entrevista con una prestigiosa revista, Isabella Ladera reveló por primera vez información más detallada de su embarazo. Sin embargo, cuando le preguntaron cuántos meses de gestación tenía esta se limitó a mencionar que eso era algo que quería guardarse para ella misma, generando todo tipo de especulaciones en redes sociales.

Isabella Ladera revela curiosa experiencia de su embarazo
Isabella Ladera cuenta detalles de su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Pues a raíz de esta respuesta, internautas comenzaron a sacar conclusiones que apuntaban a que Isabella Ladera había quedado embarazada antes de que Hugo García llegara a su vida y que por tal razón no quería mencionar este dato.

Sin embargo, semanas después de esta polémica, Isabella Ladera decidió hacer mención a esto y reveló oficialmente cuántos meses de embarazo tiene en la actualidad.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

Durante la tarde este viernes 27 de febrero, Isabella Ladera sorprendió a sus cientos de fanáticos con una fotografía publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores. Pues en esta, la joven influenciadora no solo presumió lo grande que está su pancita, sino que también confirmó cuántos meses de gestación tenía.

De esta manera, según reveló, Isabella Ladera tiene actualmente 20 semanas de embarazo. Es decir que la influenciadora estaría entrando a su quinto mes de gestación que coincidiría con la misma cantidad de relación que lleva con Hugo García.

¿Cómo confirmó Isabella Ladera su embarazo?
Isabella Ladera confirmó su segundo embarazo a través de Instagram / (Foto de AFP y Freepik)

"Semana 20 bebé de mi alma", escribió la modelo venezolana junto a la instantánea que ya ha generado todo tipo de reacciones y comentarios en las redes sociales.

Teniendo en cuenta esta información, el bebé de Isabella Ladera y Hugo García podría estar naciendo a mediados de julio del presente año.

