Reconocido cantante colombiano se mostró afectado tras sufrir un angustiante robo: ¿qué pasó?

El reconocido cantante de música popular se mostró molesto al revelar todos los detalles del incidente que vivió.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Julián Daza se mostró afectado tras sufrir un angustiante robo
Julián Daza se muestra afectado tras presenciar inesperado momento / (Fotos de Freepik)

Un reconocido artista colombiano se pronunció en redes sociales luego de contar que fue abordado por delincuentes en Bogotá. El cantante de música popular generó preocupación en redes al revelar cómo ocurrieron los hechos.

¿Quién fue el cantante al que le robaron sus pertenencias?

El cantante involucrado es Julián Daza, intérprete de música popular que ha venido participando en diferentes presentaciones y espacios mediáticos. En esta ocasión, el artista se encontraba cumpliendo compromisos profesionales en Bogotá, Colombia.

¿Quién fue el cantante al que le robaron sus pertenencias?
Julián Daza denuncia una inesperada situación / (Foto del Canal RCN)

De acuerdo con su relato, estaba acompañado por su jefe de prensa y su videógrafo cuando fueron sorprendidos por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Tras lo ocurrido, el cantante decidió hacer pública la situación para explicar lo sucedido.

¿Cómo fue el susto que vivió Julián Daza en Bogotá?

Según contó el artista, dos hombres los interceptaron de manera inesperada cuando salían de un lugar en el cual estaba concediendo una entrevista. Uno de ellos sacó un objeto con el que los amenazó directamente, mientras exigían sus pertenencias.

Durante el hecho, se llevaron celulares, cámaras, joyas y otros objetos que el equipo tenía consigo. El cantante explicó que todo ocurrió en cuestión de minutos y que la reacción inicial fue de sorpresa ante lo que estaba pasando.

El momento terminó cuando varios taxistas que se encontraban cerca comenzaron a pitar al notar la situación. Esa acción generó atención en el entorno, lo que llevó a que los responsables se retiraran del lugar.

Gracias a Dios no pasó nada porque la persona siempre venía un poquito alterada

¿Cómo fue el susto que vivió Julián Daza en Bogotá?
Julián Daza comparte detalles de la inesperada experiencia que vivió / (Foto de Freepik)

¿Qué detalles compartió Julián Daza?

En el video publicado, el artista aseguró que, aunque no hubo personas lesionadas, la experiencia dejó una impresión fuerte en su equipo de trabajo. Señaló que lo que más le preocupó fue la exposición de quienes lo acompañaban.

El artista indicó que acudieron a las autoridades para presentar la denuncia correspondiente. Julián manifestó su molestia al revelar que, cuando solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para adjuntarlas a la denuncia y respaldar lo ocurrido, no se las quisieron facilitar.

Lo que más berriondera le da a uno es que uno solicita que le ayuden con las cámaras para poner el denuncio, pero nada. Una rogadera para que faciliten las grabaciones

Finalmente, afirmó que continuará con su agenda profesional y que tomará medidas adicionales para proteger a su equipo en futuros desplazamientos.

