Una de las apuestas más innovadoras del imponente festival de música electrónica, Tomorrowland, nació en Colombia: Se trata de RITVALES RAÍZ, un lugar para conectar con la vibra de este popular género musical.

¿Qué es RITVALES?

RITVALES es, actualmente, el festival de música electrónica más grande de Colombia, nacido en el 2019 en Medellín. El evento ha crecido exponencialmente en los últimos años, logrando asistencias de hasta 40.000 espectadores; además, se destaca por tener escenario con la más alta tecnología en luces y sonido, haciéndolo atractivo para el público nacional e internacional.

¿RITVALES y RITVALES RAÍZ es lo mismo?

RITVALES representa anualmente una nueva “dimensión” dentro el mundo del “CORE by Tomorrowland” en Medellín. El festival se llevó a cabo el pasado 20 y 21 de febrero del 2026.

Por otro lado, RITVALES RAÍZ autodenomina como un espacio en el que el público que ama la música electrónica podrá, según la producción, reconectar de manera distinta con el género.

RITVALES RAÍZ: un festival nacional de música electrónica, ya tiene fechas y artistas para el 2026 (AFP/DAVID PINTENS)

¿Cuándo y dónde será RITVALES RAÍZ?

La nueva propuesta de “RITVALES RAÍZ” será llevada a cabo el 16 de mayo del 2026 en el Parque Norte de Medellín, donde podrán asistir todas aquellas personas que quieran tener una experiencia más inversiva y emocional

¿Qué habrá en el festival “RITVALES RAÍZ”?

RITVALES RAÍZ invita a los asistentes a reconectar el cuerpo, la mente y el espíritu mediante actividades como yoga, pilates, barre, dance flow y movimiento funcional, todas acompañadas por música electrónica ambiental y “downtempo”, creando una atmósfera sonora envolvente que guía la energía colectiva de los asistentes.

¿Habrá DJ’s o artistas reconocidos en el RITVALES RAÍZ EN MEDELLÍN?

A pesar de que RITVALES RAÍZ le apuesta a lo contrario el line-up del evento incluye nombres como Monolink y Jan Blomqvist, quienes tendrán la tarea de hacer que el público conecte con la energía grupal, combinando su voz, con melodías envolventes, instrumentos en vivo, entre otros.

¿Ya están disponibles las boletas para “RITVALES RAÍZ”?

Actualmente, solo se sabe la fecha y el lugar del evento; sin embargo, en la página oficial donde se compran las entradas a los eventos de “RITVALES”, tienen un anuncio especial para aquellos que quieran llenar un formulario y ser los primeros en enterarse de fechas de preventa y sorpresas exclusivas.