Gran concierto vallenato en Bogotá: las voces más legendarias del género en un mismo escenario

Nuevamente, Bogotá será la sede de un gran concierto de música vallenata, que contará con artistas nacionales reconocidos y queridos por representar el género.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿De qué se trata este gran concierto de vallenato en Bogotá?

“Las Leyendas del Vallenato” es el nombre del gran evento que se llevará a cabo en Bogotá para todos los amantes de la música vallenata. Es un concierto que le promete a todos sus asistentes una noche repleta de sentimiento, tradición, e incluso, celebración; de tal forma que, todos los fans del sonido del acordeón puedan disfrutar de uno de los géneros más representativos del país.

¿Por qué “Las Leyendas del Vallenato 2026” será en Bogotá?

A pesar de que el vallenato no es un género originario de Bogotá, ni de la región donde ella se encuentra, a gran parte de los bogotanos les gusta este género. La popularidad actual a nivel nacional del vallenato, se debe gracias a artistas como Silvestre Dangond, Binomio de Oro, Diomedes Díaz, entre otros.

Por otro lado, la capital del país tiene la capacidad para recibir a todos los asistentes interesados en el evento, por ende, se reconoce como una ubicación estratégica para los conciertos de este tipo.

Jean Carlos Centeno hace parte de los artistas del gran concierto vallenato en

¿Cuáles artistas van a hacer parte del concierto “Las Leyendas del Vallenato 2026”?

“Las Leyendas del Vallenato 2026” es la oportunidad perfecta para escuchar a las leyendas del género, quienes han marcado la diferencia a lo largo del tiempo, entre ellos están:

Alex Manga

Jean Carlos Centeno

Hébert Vargas

Miguel Morales

Daniel Calderón

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Cuándo y dónde va a ser el concierto “Las Leyendas del Vallenato 2026”

Esta gran noche repleta de sentimiento y, por supuesto, vallenato, se llevará a cabo el próximo 27 de marzo del 2026 en el Centro de Eventos Mundo Aventura, dónde caben aproximadamente 5.500 asistentes; en ese recinto será donde el público podrá cantar sencillos como: “Ayer y Hoy”, “Que me puedas amar”, “Infiel”, e incluso, “Sirena Encantada”

¿La boletería del concierto “Las Leyendas del Vallenato 2026” ya está disponible?

Sí, la boletería del evento ya está disponible y lo estará hasta agotar existencias; por otro lado, hay que tener presente que el concierto tiene restricción de edad, por lo cual, solo podrán asistir personas mayores de 18 años.