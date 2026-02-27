Laura Jaramillo lanza contundente consejo a “La Blanquita” tras su separación

Laura Jaramillo se pronunció públicamente luego de que Katy Cardona, conocida como “La Blanquita”, confirmara el fin de su relación con David Ruiz, también llamado “Daivy”.

Artículos relacionados Talento nacional Cambio de fechas: cancelan dos puentes festivos en Colombia tras modificaciones del calendario

Aunque aclaró que no es un tema que le corresponda directamente, Laura explicó que decidió hablar porque vivió una situación similar y considera que su experiencia puede servir como advertencia.

“Piense en sus hijos”: el fuerte consejo de Laura Jaramillo a La Blanquita. (Foto FreePik)

¿Qué le dijo Laura Jaramillo a Blanquita?

En su video, Laura comenzó reconociendo que podría no ser su lugar opinar, pero afirmó que se siente con autoridad moral para hacerlo porque ya atravesó un proceso de separación con hijos de por medio.

Su mensaje principal fue contundente: aseguró que uno de los mayores errores que puede cometer una mujer en una ruptura es renunciar a los bienes que legalmente le corresponden cuando existen hijos y patrimonio construido en conjunto.

Laura contó que cuando se separó del padre de sus hijos decidió no reclamar nada. En ese momento, explicó, no quería conflictos ni ser vista como una mujer que “peleaba” por dinero o propiedades. Optó por no exigir la mitad de los bienes adquiridos durante la relación.

Con el paso del tiempo, dijo haber entendido que esa decisión no solo la afectó a ella, sino también a sus hijos. Según explicó, lo que dejó de reclamar era un patrimonio que también les pertenecía a ellos. Señaló que, en su caso, los bienes que existían en ese momento ya no están y que sus hijos no conservaron nada de lo que legalmente les correspondía.

Laura fue enfática en que su decisión estuvo motivada por el miedo al qué dirán y por no querer quedar como “la mujer que pelea por la mitad”. Sin embargo, ahora considera que actuó de manera egoísta e inconsciente al no priorizar la seguridad económica de sus hijos.

Por eso, envió un mensaje directo a las mujeres que atraviesan una separación: pensar primero en el futuro y el patrimonio de los hijos, incluso si eso implica enfrentar críticas.

Artículos relacionados La Segura Ignacio Baladán sorprende al decir que es “therian”: este es el animal con el que se identifica

¿Qué pasó con Blanquita y su expareja Deivy?

En los últimos días, Katy Cardona y David Ruiz confirmaron su ruptura tras aproximadamente diez años de relación. Ambos eran conocidos por crear contenido en pareja, especialmente videos de comedia y situaciones familiares.

Tienen un hijo llamado Lahiam y, según explicaron, fue Blanquita quien tomó la decisión de terminar. Ella señaló que hubo interferencia de la familia de su expareja en la relación, actitudes que consideró indiferentes y situaciones relacionadas con la crianza de su hijo.

Además, reveló que actualmente enfrentan desacuerdos relacionados con la repartición de bienes y las escrituras de algunas propiedades. Según explicó, David habría dejado ciertos bienes a nombre de su madre, situación que complicó aún más el proceso. Frente a esto, Katy aseguró que decidió no reclamar nada, postura que ha generado debate entre sus seguidores.