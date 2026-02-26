Maiker Smith reaparece con audio viral de Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia

Maiker Smith reaparece en redes sociales con un audio viral de Karen Sevillano tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3.

Maiker salió de La casa de los famosos Colombia en el camión de la mudanza. (Foto Canal RCN)

¿Por qué salió Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia 3?

El creador de contenido quedó eliminado de la competencia por decisión del público, que lo consideró uno de los participantes más “muebles” de la temporada.

Su salida generó sorpresa entre los habitantes de la casa, especialmente en Nicolás Arrieta, con quien había formado una amistad cercana.

Maiker aseguró que se fue tranquilo, convencido de que mostró su verdadera personalidad durante su paso por el programa.

En un clip compartido por la cuenta de RCN Radio, Maiker recreó uno de los momentos más recordados de Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada.

El video rápidamente se volvió viral y desató una ola de comentarios divididos: algunos celebraron su salida, mientras otros lo consideraron injusta.

¿Qué dijo Maiker sobre Johanna Fadul tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

Hace unos días, el influenciador se refirió a su relación con la actriz Johanna Fadul, con quien protagonizó un tenso episodio dentro de la casa.

Tras conocerse la noticia de su eliminación, Johanna compartió un video en redes sociales “celebrando” la salida de Maiker, lo que generó aún más conversación.

Sin embargo, él aseguró que está dispuesto a hablar con ella y dejar las diferencias atrás, dejando claro que lo ocurrido en el reality quedó en ese contexto y no debería trascender a su vida personal.

Los fanáticos del creador de contenido han manifestado su interés en ver un reencuentro entre varios exparticipantes de la temporada.

De hecho, Nicolás Arrieta y Jay Torres ya compartieron en sus historias un día lleno de emociones, con cena y fiesta incluidas, lo que despertó la expectativa de que Maiker pueda sumarse a futuros encuentros.

Para muchos, la amistad entre Maiker y Nicolás fue uno de los vínculos más auténticos de la competencia, y su posible reunión fuera de la casa sería un momento muy esperado.