Nicolás Arrieta apareció con la esposa de Juanda Caribe y lanzó sorpresivo comentario: "vine a hacerle el cajón"

Nicolás Arrieta no se guardó nada y, fiel a su humor, no dudó en referirse a la reciente polémica entre Juanda Caribe y su esposa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta salió de fiesta con esposa de Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Tras convertirse en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrietasigue presumiendo a través de redes sociales cómo ha sido su regreso a la realidad, incluso, recientemente captó la atención al aparecer de fiesta junto a la esposa de Juanda Caribe.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta tras su reencuentro con Sheila Gandara, esposa de Juanda Caribe?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido creador de contenido ha construido una enorme comunidad de seguidores, sorprendió en las últimas horas al mostrarse de celebración junto a Sheila Gandara, esposa de Juanda Caribe, encuentro que no pasó desapercibido, especialmente por la polémica que ha rodeado la relación en las últimas semanas.

Y es que, Arrieta, fiel al sentido del humor que lo caracteriza, se grabó y, por medio de sus historias, aseguró que se fue de fiesta para"hacerle el cajón al Juanda Caribe", además de bromear al llamarlo "cachón".

Mientras continuaba registrando todo, el exparticipante decidió preguntarle a la joven su opinión sobre "tanga caribe", situación que la llevó a soltar una carcajada y no decir mucho al respecto, solo que el comentario de Arrieta sí le causó risa.

Juanda Caribe y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta lanzó comentario sobre Juanda Caribe tras su salida de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó con Sheila, la esposa de Juanda Caribe tras reencuentro con Nicolás Arrieta?

Dicho esto, el influenciador defendió su posición y expresó su cariño hacia el barranquillero, quien fue uno de los participantes más cercanos mientras estuvo al interior del reality de convivencia del Canal RCN.

"Nuestro tanga caribe, así lo amamos y lo queremos, la gente comete errores, ya depende de ustedes solucionarlo, pero eso no borra lo talentoso que es el tanga caribe", afirmó el reciente eliminado.

Juanda Caribe y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta dio su opinión sobre polémica de Juanda Caribe y esposa. Foto | Canal RCN.

Por último, Nicolás, no dudó en manifestar los nombres de sus favoritos de la competencia, siendo él y Juanda sus elegidos.

Nicolás Arrieta, quien salió del juego el pasado domingo 22 de febrero por decisión del público, fue una de las grandes sorpresas de esta tercera temporada, pues contrario a lo que muchos de sus compañeros pensaban de él, terminó demostrándole a él y toda Colombia que muchas veces las apariencias engañan, pues a lo largo de su participación demostró ser una persona servicial y dispuesta a ayudar a los demás.

