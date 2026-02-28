La Liendra hizo inquietante confesión sobre el hombre que tiene una familia con muñecos de trapo

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, recientemente acaparó la atención en redes sociales tras hacer una impactante confesión sobre el caso del hombre que sostiene una relación con un maniquí.

Artículos relacionados Selena Gómez ¿Selena Gómez se divorcia? La actriz rompió el silencio tras polémicas

¿Qué dijo La Liendra sobre el extraño caso del hombre que tiene una relación con un maniquí?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido creador de contenido acumula millones de seguidores, apareció en las últimas horas para revelar que, en su próximo documental abordará el caso de Cristian Montenegro, el hombre que se ha hecho popular por afirmar que su pareja es un maniquí que tiene la apariencia de una mujer.

Artículos relacionados Carmen Villalobos El ex de Carmen Villalobos genera rumores de nuevo romance tras imagen con futbolista

En una primera historia, el influencer presentó a Montenegro en compañía de quien él asegura que es su esposa y su hijo, allí, él le pregunta que si es posible que bese a "su esposa", por lo que el hombre sin pensarlo se lanza sobre la extraña figura.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera presumió el costoso regalo que recibió de Arelys Henao: "Jenny pegó un grito"

Luego, minutos después, compartió un segundo video en el que se mostró impactado por la situación, pues dejó el registro de cómo Cristian prepara a la que dice ser su pareja para jugar al ping pong.

"Lo más asombroso de este caso, es ver como él actúa con ella como una pareja normal hasta un punto en el que tienes que seguirle el juego", dijo impresionado.

La Liendra reveló qué tema abordará en su próximo documental. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la inquietante confesión que hizo La Liendra sobre el caso de Cristian Montenegro?

Además de su evidente impresión por el caso del hombre bogotano, más adelante el exparticipante de La casa de los famosos Colombia hizo una revelación que lo dejó aún más inquieto, pues en sus palabras, incluso llegó a sentir un poco de terror.

"Le dije que ya teníamos grabar y me dijo que esperara porque aún faltaban tres puntos para empatarla, no les voy a mentir que empieza a darme un poco de miedo", señaló.

La Liendra y su inquietante confesión sobre el caso del hombre que asegura que su esposa es un maniquí. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con el creador digital, en su próximo documental, abordará de manera detallada este caso, que, aunque no es nuevo y es ampliamente conocido, busca ofrecer de forma detallada la vida de Cristian Montenegro.