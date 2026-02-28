Yaya Muñoz publicó preocupante mensaje en redes sociales: “Hay días que no puedes más”

Yaya Muñoz llamó la atención en redes sociales con un inesperado mensaje que compartió sobre su estado de ánimo. Las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia desataron todo tipo de reacciones.

¿Cuál fue el mensaje que compartió Yaya Muñoz y que preocupó a sus seguidores?

Mediante su cuenta de Instagram, Yaya publicó el mensaje con un fondo negro y junto a un emoticón de corazón roto, lo que dio lugar a preguntas y muchas dudas.

“Hay días que en verdad no puedes más… Hoy es uno de esos”, escribió Muñoz, sin dar más explicaciones o contar lo que pasa por su vida actualmente.

Lo cierto es que sus palabras no pasaron por alto entre los internautas y varios reaccionaron, incluso, le mandaron mensajes de ánimo a la presentadora, que a finales del año pasado terminó con José Rodríguez.

El mensaje de Yaya Muñoz provocó mensajes de ánimo por parte de sus seguidores. Foto: RCN

“Yaya tú eres fuerte”, “todo pasa, eres muy fuerte reina”, “vamos yaya, todos alguna vez nos hemos sentido así, pero sabes? Nada es para siempre y todo pasa así que ánimos!!”, “ánimo Yaya”.

Algunos usuarios especularon si su publicación tendría que ver con su ruptura con José o simplemente con otra situación que afronta actualmente.

Lo que sí está claro es que la terminación de la relación de Yaya y José causó gran sorpresa. Las celebridades se habían conocido y enamorado en La casa de los famosos Colombia y continuaron juntos después del reality, pero la historia llegó a su final.

¿Por qué José Rodríguez tomó la decisión de terminar con Yaya Muñoz?

Tras esa ruptura, los dos han hablado de los motivos y dejaron claro que todo acabó en buenos términos, aunque las indirectas de lado y lado no han faltado.

José Rodríguez, en una charla con ‘Buen Día, Colombia’ de RCN, habló sin tantos rodeos y confirmó que fue él quien quiso terminar con Yaya Muñoz.

José Rodríguez fue quien decidió poner punto final a la relación que tenía con Yaya Muñoz. Foto | Canal RCN.

Yaya y yo sabemos muy bien por qué yo terminé la relación; yo tomé la decisión y, tanto ella como yo lo sabemos. No quiero ponerme a hablar mal de ella; al final, es una mujer, a mí me crio una mujer; no tengo nada bueno que decir y, cuando uno no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado

Rodríguez afirmó que prefería no ahondar en más detalles, pero sí dejó claro que la relación entre ambos no habría quedado en tan buenos términos como se pensó inicialmente.

Lo que queda claro es que la decisión de ambos es pasar la página y seguir con sus vidas. En el caso de José, ya fue visto muy cercano a otra mujer y hasta el deportista reaccionó a eso ante sus amigos de Los Lavaplatos, y solo atinó a decir que estaba soltero y estaba en su derecho de rehacer su vida sentimental.