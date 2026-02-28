Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz publicó preocupante mensaje en redes sociales: “Hay días que no puedes más”

Yaya Muñoz publicó un llamativo mensaje en redes sociales y sus seguidores no tardaron en reaccionar.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yaya Muñoz y el mensaje con el que llamó la atención en redes sociales.
Yaya Muñoz se mostró muy emotiva con una publicación en redes sociales. Foto: RCN

Yaya Muñoz llamó la atención en redes sociales con un inesperado mensaje que compartió sobre su estado de ánimo. Las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia desataron todo tipo de reacciones.

¿Cuál fue el mensaje que compartió Yaya Muñoz y que preocupó a sus seguidores?

Mediante su cuenta de Instagram, Yaya publicó el mensaje con un fondo negro y junto a un emoticón de corazón roto, lo que dio lugar a preguntas y muchas dudas.

Artículos relacionados

“Hay días que en verdad no puedes más… Hoy es uno de esos”, escribió Muñoz, sin dar más explicaciones o contar lo que pasa por su vida actualmente.

Lo cierto es que sus palabras no pasaron por alto entre los internautas y varios reaccionaron, incluso, le mandaron mensajes de ánimo a la presentadora, que a finales del año pasado terminó con José Rodríguez.

Yaya Muñoz compartió emotivo mensaje en redes sociales.
El mensaje de Yaya Muñoz provocó mensajes de ánimo por parte de sus seguidores. Foto: RCN

“Yaya tú eres fuerte”, “todo pasa, eres muy fuerte reina”, “vamos yaya, todos alguna vez nos hemos sentido así, pero sabes? Nada es para siempre y todo pasa así que ánimos!!”, “ánimo Yaya”.

Algunos usuarios especularon si su publicación tendría que ver con su ruptura con José o simplemente con otra situación que afronta actualmente.

Artículos relacionados

Lo que sí está claro es que la terminación de la relación de Yaya y José causó gran sorpresa. Las celebridades se habían conocido y enamorado en La casa de los famosos Colombia y continuaron juntos después del reality, pero la historia llegó a su final.

¿Por qué José Rodríguez tomó la decisión de terminar con Yaya Muñoz?

Tras esa ruptura, los dos han hablado de los motivos y dejaron claro que todo acabó en buenos términos, aunque las indirectas de lado y lado no han faltado.

José Rodríguez, en una charla con ‘Buen Día, Colombia’ de RCN, habló sin tantos rodeos y confirmó que fue él quien quiso terminar con Yaya Muñoz.

Yaya Muñoz y José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia.
José Rodríguez fue quien decidió poner punto final a la relación que tenía con Yaya Muñoz. Foto | Canal RCN.

Yaya y yo sabemos muy bien por qué yo terminé la relación; yo tomé la decisión y, tanto ella como yo lo sabemos. No quiero ponerme a hablar mal de ella; al final, es una mujer, a mí me crio una mujer; no tengo nada bueno que decir y, cuando uno no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado

Rodríguez afirmó que prefería no ahondar en más detalles, pero sí dejó claro que la relación entre ambos no habría quedado en tan buenos términos como se pensó inicialmente.

Artículos relacionados

Lo que queda claro es que la decisión de ambos es pasar la página y seguir con sus vidas. En el caso de José, ya fue visto muy cercano a otra mujer y hasta el deportista reaccionó a eso ante sus amigos de Los Lavaplatos, y solo atinó a decir que estaba soltero y estaba en su derecho de rehacer su vida sentimental.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Sale a la luz video del último 24 de diciembre que vivió Yeison Jiménez antes de su muerte

Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió un desgarrador recuerdo del último 24 de diciembre que compartieron en familia.

Juliana Calderón respondió a las críticas tras la pérdida de Juan Manuel Juliana Calderón

Juliana Calderón causó revuelo tras revelar que ya le pasó el luto tras la muerte de su pareja: "hace rato"

Juliana Calderón estalló contra las críticas y respondió a quienes la han cuestionado por su comportamiento, tras la pérdida de su novio.

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta destapó verdad sobre su diagnóstico de salud mental, ¿qué dijo?

Nicolás Arrieta se mostró sincero al hablar de su diagnóstico en medio de una entrevista que concedió tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Carmen Ochoa fue productora y directora de El Chavo del 8. Talento internacional

Con foto inédita y emotivo mensaje, La Chilindrina despidió a integrante del ‘Chavo del 8’ que falleció

María Antonieta de las Nieves sacó a relucir una fotografía que se tomó de uno de sus encuentros con Carmen Ochoa.

Juanda charló con Juan Palau y Campanita de la actitud de Alexa Torrex. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Juan Palau criticaron la actitud de Alexa en La casa de los famosos: “Intocable”

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje Pipe Bueno

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje: "Hemos llorado"

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?