Juliana Calderón causó revuelo tras revelar que ya le pasó el luto tras la muerte de su pareja: "hace rato"

Juliana Calderón, quien frecuentemente capta la atención por ser una figura bastante polémica, recientemente causó revuelo en redes sociales tras responder a las críticas de los internautas y revelar que ya no está de luto.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre su duelo luego de la trágica muerte de su pareja?

En medio de una trasmisión en vivo, la controversial empresaria de keratinas, se refirió a un tema que ha dividido opiniones entre los usuarios y es el tema del duelo que viene atravesando luego de que Juan Manuel Rodríguez, su pareja, falleciera en el trágica accidente aéreo en el que también iba a bordo Yeison Jiménez.

"¿El luto ya se me pasó? si, hace rato se me pasó el luto pero creo que eso solo me importa a mí, qué pereza la gente, qué pereza la gente que solo viene a criticar, oiga, critican y critican y están aquí metidos en un live", señaló.

En su defensa por los cuestionamientos, la hermana de Yina Calderónaseguró que, cuando las personas fallecen se llevan en el corazón, así como los recuerdos y "todo lo bonito" que se dio en vida, pues en su caso, ella vivió momentos muy lindos que hoy recuerda y aunque le hace falta su presencia, entendió que la vida tiene que seguir.

Juliana Calderón respondió a las críticas tras la pérdida de Juan Manuel. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Juliana Calderón fue duramente criticada tras la pérdida de Juan Manuel, su novio?

Así mismo, la creadora de contenido y dueña de su propia empresa, dio a conocer que luego de la dolorosa tragedia que cobró la vida de Juan Manuel, optó por distraer su mente y vivir el duelo por fuera del país, pues según lo comentó, estuvo en Jamaica y en varios retiros espirituales.

Además, habló de sus planes de estar en México, país en el que se encuentra Yina, así como su viaje a la ciudad de Barranquilla y posteriormente al Huila.

Juliana Calderón causó revuelo tras afirmar que ya no está de luto. Foto | Canal RCN.

Por último, Calderón, confesó que todo lo que ha hecho luego de la muerte de Juan Manuel, responde a su necesidad por mantener sus pensamientos alejados de la tristeza, pues aseguró que no le gusta permanecer mucho tiempo en su lugar de residencia.