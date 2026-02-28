Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón causó revuelo tras revelar que ya le pasó el luto tras la muerte de su pareja: "hace rato"

Juliana Calderón estalló contra las críticas y respondió a quienes la han cuestionado por su comportamiento, tras la pérdida de su novio.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juliana Calderón respondió a las críticas tras la pérdida de Juan Manuel
Juliana Calderón reveló que ya no está de luto. Foto | Canal RCN.

Juliana Calderón, quien frecuentemente capta la atención por ser una figura bastante polémica, recientemente causó revuelo en redes sociales tras responder a las críticas de los internautas y revelar que ya no está de luto.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre su duelo luego de la trágica muerte de su pareja?

En medio de una trasmisión en vivo, la controversial empresaria de keratinas, se refirió a un tema que ha dividido opiniones entre los usuarios y es el tema del duelo que viene atravesando luego de que Juan Manuel Rodríguez, su pareja, falleciera en el trágica accidente aéreo en el que también iba a bordo Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

"¿El luto ya se me pasó? si, hace rato se me pasó el luto pero creo que eso solo me importa a mí, qué pereza la gente, qué pereza la gente que solo viene a criticar, oiga, critican y critican y están aquí metidos en un live", señaló.

Artículos relacionados

En su defensa por los cuestionamientos, la hermana de Yina Calderónaseguró que, cuando las personas fallecen se llevan en el corazón, así como los recuerdos y "todo lo bonito" que se dio en vida, pues en su caso, ella vivió momentos muy lindos que hoy recuerda y aunque le hace falta su presencia, entendió que la vida tiene que seguir.

Juliana Calderón respondió a las críticas tras la pérdida de Juan Manuel
Juliana Calderón respondió a las críticas tras la pérdida de Juan Manuel. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Juliana Calderón fue duramente criticada tras la pérdida de Juan Manuel, su novio?

Así mismo, la creadora de contenido y dueña de su propia empresa, dio a conocer que luego de la dolorosa tragedia que cobró la vida de Juan Manuel, optó por distraer su mente y vivir el duelo por fuera del país, pues según lo comentó, estuvo en Jamaica y en varios retiros espirituales.

Además, habló de sus planes de estar en México, país en el que se encuentra Yina, así como su viaje a la ciudad de Barranquilla y posteriormente al Huila.

Juliana Calderón respondió a las críticas tras la pérdida de Juan Manuel
Juliana Calderón causó revuelo tras afirmar que ya no está de luto. Foto | Canal RCN.

Por último, Calderón, confesó que todo lo que ha hecho luego de la muerte de Juan Manuel, responde a su necesidad por mantener sus pensamientos alejados de la tristeza, pues aseguró que no le gusta permanecer mucho tiempo en su lugar de residencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Sale a la luz video del último 24 de diciembre que vivió Yeison Jiménez antes de su muerte

Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió un desgarrador recuerdo del último 24 de diciembre que compartieron en familia.

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta destapó verdad sobre su diagnóstico de salud mental, ¿qué dijo?

Nicolás Arrieta se mostró sincero al hablar de su diagnóstico en medio de una entrevista que concedió tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Yaya Muñoz y el mensaje con el que llamó la atención en redes sociales. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz publicó preocupante mensaje en redes sociales: “Hay días que no puedes más”

Yaya Muñoz publicó un llamativo mensaje en redes sociales y sus seguidores no tardaron en reaccionar.

Lo más superlike

Carmen Ochoa fue productora y directora de El Chavo del 8. Talento internacional

Con foto inédita y emotivo mensaje, La Chilindrina despidió a integrante del ‘Chavo del 8’ que falleció

María Antonieta de las Nieves sacó a relucir una fotografía que se tomó de uno de sus encuentros con Carmen Ochoa.

Juanda charló con Juan Palau y Campanita de la actitud de Alexa Torrex. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Juan Palau criticaron la actitud de Alexa en La casa de los famosos: “Intocable”

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje Pipe Bueno

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje: "Hemos llorado"

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?