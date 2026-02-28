Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz video del último 24 de diciembre que vivió Yeison Jiménez antes de su muerte

Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió un desgarrador recuerdo del último 24 de diciembre que compartieron en familia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en el Megaland.
Así fue Yeison Jiménez pasó su último 24 de diciembre. Foto | Canal RCN.

Apocos días de cumplirse dos meses desde aquel 10 de enero cuando se confirmó el trágico accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez y varios integrantes de su equipo de trabajo, Heidy Jiménez, hermana del cantante, recientemente compartió un emotivo del que fue el último 24 de diciembre que pasaron en familia.

¿Cómo fue el último 24 de diciembre que pasó Yeison Jiménez en familia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven acumula miles de seguidores, reapareció una vez más para compartir un desgarrador mensaje en medio del duelo que atraviesa ella y los demás familiares del fallecido cantante.

"Nuestro último 24 de diciembre completos y la última vez que disfrutas de tus caballos", escribió la joven en una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

En la conmovedora grabación, se puede observar con detalle al recordado cantante de música popular mientras cabalgaba en uno de sus equinos, además de mostrarse feliz de poder disfrutar de este espacio en familia en diciembre pasado.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Este es el video de Yeison Jiménez en su último 24 de diciembre. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el conmovedor video en el que la hermana de Yeison Jiménez mostró cómo fue su último 24 de diciembre?

Y aunque han pasado varias semanas desde que Jiménez partió de este plano terrenal, aún siguen saliendo a la luz, videos con los que sus familiares, amigos y seguidores, lo recuerdan con profundo cariño, pero también con tristeza al saber que su voz se apagó.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Hermana de Yeison Jiménez reveló cómo fue el último 24 de diciembre. Foto | Canal RCN.

Desde entonces, han sido muchos los homenajes que ha recibido el intérprete del 'Aventurero', incluso, fue honrado por sus amigos y colegas cantantes, quienes luego de su muerte lanzaron 'Aventurero en el Cielo', una canción con la que rindieron tributo a quien era considerado una de las voces más importantes del género.

¿Pipe Bueno volvió a homenajear a Yeison Jiménez?

De hecho, hace algunas horas, Pipe Bueno volvió a protagonizar un emotivo momento, al decidir tomar la palabra que honrar la memoria de Jiménez en medio de un encuentro deportivo que convocó a varios cantantes de música popular.

"Hemos hecho un tiempo ya de duelo, hemos llorado, nos hemos despedido de mil maneras y sé que hemos pedido minuto de silencio, pero por qué no, de la mejor manera, pidamos un aplauso que llegue hasta el cielo para Yeison Jiménez”, dijo Bueno.

