Nicolás Arrieta destapó verdad sobre su diagnóstico de salud mental, ¿qué dijo?

Nicolás Arrieta, quien hasta hace algunos días se convirtió en el eliminado de La casa de los famosos Colombia, nuevamente llamó la atención en redes sociales tras revelar sin tapujos cuál es su diagnóstico de salud mental.

¿Cuál es el diagnóstico de salud mental de Nicolás Arrieta?

En una entrevista que el exparticipante de La casa de los famosos concedió al programa 'Los Impresentables' de los 40 Colombia, se sinceró respecto a varios temas de su paso por el reality, incluso, dio a conocer cuál es su diagnóstico de salud mental, luego de que uno de los locutores lo abordara para conocer con detalle esta situación.

De acuerdo con el creador de contenido, tras abandonar la competencia se siente "super bien", y hasta mucho mejor que cuando entró, pues allí tenía a su disposición a un psicólogo que les permite mantener de alguna manera la calma.

Respecto a su diagnóstico el influencer dijo lo siguiente: "Yo soy bipolar, soy man1ac0depr3sivo, sin embargo, tomo lit1o, el lit1o me regula, un episodio mani4c0 es que empiezas a decir, soy la v3rg4, quiero hacer todo y no duermes... una depr3si0n es no querer hacer absolutamente nada".

Nicolás Arrieta sorprende con revelación sobre su salud mental. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su estado de salud mental?

De acuerdo con Arrieta, teniendo en cuenta su diagnóstico, diariamente se toma dos past1llas al día, las cuales le permiten mantener regulado su comportamiento.

Por otro lado, Roberto, locutor del programa, se mostró interesado en conocer cómo funciona la atención por parte del psicólogo de la casa, duda que fue resuelta por el mismo exparticipante de esta tercera temporada.

"Entras al confesionario, y dices hey necesito psico, necesito psico y te dan una hora, hay dos psicólogas que obviamente comparten información porque obviamente es un turno tan largo", reveló.

Así mismo, dio a conocer que una vez tienes el encuentro con esta persona, cada uno puede hablar de lo que quiera, por ejemplo, de una situación puntual que pasó en la casa y que posiblemente los afectó o cualquier escenario en el que no se hayan sentido cómodos.

Nicolás Arrieta habló de su diagnóstico de salud mental. Foto | Canal RCN.

Finalmente, el reciente eliminado destacó la gran labor que desempeñan las dos profesionales, pues aseguró que ambas psicólogas son "buenísimas".