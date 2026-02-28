Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada fueron captados en cercano encuentro en La casa de los famosos: "yo no quiero parar"

Una vez más, Yuli Ruiz y Alejandro Estrada, quedaron en evidencia tras protagonizar un nuevo acercamiento que no pasó desapercibido en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro y Yuli fueron captados más cercanos que nunca en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue siendo el espacio perfecto para que los participantes se den una nueva oportunidad en el amor, y un ejemplo de ello, es el romance que se ha ido consolidando entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada.

¿Yuli Ruiz y Alejandro Estrada fueron captados muy cercanos en La casa de los famosos Colombia?

Y es que, si algo han dejado claro ambos participantes es que ya no están interesados en ocultar la evidente química que los envuelve, por lo que en las últimas horas nuevamente fueron captados por las cámaras de la casa, en esta oportunidad bastante cercanos, y no solo eso, pues mientras intercambiaban algunos b3sos, se sinceraron frente a lo que vienen sintiendo.

Por un lado, Yuli empezó interrogando a Alejandro sobre si la extrañaba, él por su parte, le respondió de manera afirmativa y haciéndole saber que b3sarla es muy rico, además de confesarle que espera que a ambos les vaya bien.

¿Qué pasó entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Mientras que Estrada insiste en lo complacido que se siente de todo lo que está pasando entre los dos, ella le dice que cada día le gusta mucho más, además de llamarlo "caballero" y "papacito".

Durante el tiempo que permanecieron acostados en la cam4, los dos coincidieron en su deseo de no ponerle límite a lo que les viene pasando, pues todo parece indicar que la conexión podría llegar mucho más lejos.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro y Yuli dieron rienda suelta a su amor en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, el clip que fue compartido a través de las redes oficiales del Canal RCN, ha desatado una ola de reacciones entre los seguidores del formato, quienes no se guardaron nada y dieron su opinión frente a la relación que ha surgido entre los dos habitantes en las últimas semanas.

"La Pareja del Reality, viva la reina Yuli", "te apoyo Yuli y Alejo", "Los amé sin miedo al éxito", "La gente si sufre, sean felices", "Votos masivos para Alexa, Yuli y Manuela", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro Estrada y Yuli Ruiz protagonizaron nuevo encuentro en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, el público continúa expectante por conocer quién se convertirá en el siguiente eliminado, pues este domingo 1 de marzo, Colombia conocerá el nombre del participante que tendrá que abandonar la competencia para siempre.

 

