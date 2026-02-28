Jhonny Rivera, muy amoroso con Jenny López: así fue la nueva dedicatoria a su esposa

El matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López sigue dando de qué hablar en redes sociales. Muchas personas han aplaudido esa nueva unión, pero otros siguen cuestionando la diferencia de edad en la pareja.

Los artistas, sin embargo, han demostrado que las críticas ya no les afectan y están felices por el nuevo paso que dieron en su relación.

¿Cuál fue la nueva dedicatoria de Jhonny Rivera a su joven esposa Jenny López?

Jhonny y Jenny ya son marido y mujer y no han dudado en demostrar que sus lazos amorosos son fuertes y sólidos.

Las redes sociales han sido testigo de este idilio de amor y así quedó en evidencia con una nueva publicación que Rivera le dedicó a la joven cantante.

Usando una de sus canciones más famosas, Jhonny demostró el gran amor que siente por López. El cantautor compartió un video y allí le dedica los versos de ese sencillo a su ahora esposa.



Jenny camina hacia Jhonny y se toman de la mano, mientras el pereirano no deja de cantarle ‘Llegaste a mí’, un tema que hizo célebre el pereirano hace varios años.

El romántico momento ya suma más de 100 mil “likes” y más de 2 mil comentarios en Instagram. Justamente, las opiniones fueron muchas por parte de los cibernautas.

“De Jhonny aprendí que nunca es tarde..”, “ambos son valientes por defender su amor”, “Dios bendiga esta relación”, “Jhonny me encanta que le haga fuerza a están canciones me traen hermosos recuerdos son geniales estos temas”, comentaron algunos usuarios.

Sin embargo, también hubo personas que dijeron que es demasiado evidente la diferencia de edad y Jenny parece más bien la nieta del cantante. “Romeo y su nieta”, comentó un seguidor.

Jhonny Rivera le lleva casi 30 años a su ahora esposa Jenny López. Foto: RCN

Lo cierto es que, sin importar las críticas y comentarios de este tipo, Jenny y Jhonny subieron al altar y ahora esperan vivir una gran historia de amor como marido y mujer.

¿Cuáles fueron las inéditas fotos que salieron a la luz de Jenny López y Jhonny Rivera junto a Yeison Jiménez?

Una reciente publicación, protagonizada por Jhonny Rivera y Jenny López, ha generado gran revuelo en redes sociales. En ella, los artistas aparecen junto a Yeison Jiménez.

La fotografía causó mucha sensación, pues no se conocía hasta entonces, además, dejó ver cómo lucía Jenny unos años atrás.

La imagen fue tomada en uno de los tantos encuentros que Rivera tuvo con Jiménez. Ellos, justamente, grabaron una canción ‘Siga bebiendo’, cuyo videoclip suma 46 millones de visualizaciones en YouTube.



Jhonny Rivera y Jenny López fueron de los primeros en reaccionar ante la muerte de Yeison Jiménez, registrada el pasado 10 de enero en Boyacá. En su momento, el pereirano compartió una emotiva publicación mientras trataba de digerir lo que había ocurrido.

Jhonny hizo parte de la canción homenaje que artistas de música popular le hicieron al caldense y la cual se tituló ‘El aventurero en el cielo’.

El deceso de Yeison ha sido un golpe duro de asimilar para integrantes y fans de la música popular. El hombre nacido en Manzanares tenía apenas 34 años y dejó inconclusos muchos planes.