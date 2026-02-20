Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya habría lanzado indirecta tras mostrarse interpretando canción de despecho: "No me ruegues"

Paola Canastero Prieto
La creadora de contenido digital, Yaya Muñoz, compartió un video cantando la reciente canción de Pipe Bueno con tanto sentimiento que muchos internautas interpretaron que sería una indirecta para su expareja, José Rodríguez.

¿Qué indirecta habría lanzado Yaya Muñoz en redes sociales?

A través de su cuenta de TikTok, Yaya publicó un video en el que luce una blusa negra y jeans, mientras canta un fragmento de la canción del artista, lo que de inmediato generó revuelo entre sus seguidores.

“Ya te superé, así me lo propongas yo no volveré. No me ruegues ahora, esta vez ya ni quiero tu amor, no fue sincero, me cambiaste”, fueron las palabras que se le escucharon interpretar, lo que muchos relacionaron con su pasada relación.

Como bien se conoce, Yaya Muñoz y José Rodríguez terminaron su relación sentimental, la cual comenzó en medio de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Hace algunos meses, en medio de rumores, Yaya confirmó la ruptura durante una transmisión del pódcast Dímelo King, donde no dio mayores detalles, pero dejó claro que ya no eran pareja.

¿Por qué le dicen a Yaya Muñoz que ya la superaron?

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. Varios usuarios recordaron el polémico tema del “50/50”, luego de que en su momento ella confesara que los gastos con su pareja eran divididos, lo que generó opiniones encontradas.

“Por fin te diste cuenta, Yaya, que sos un mujerón para estar con alguien 50/50 cuando mereces el mundo”, escribió una seguidora

Mientras tanto, otros le comentaron que José la habría superado hace tiempo: “Ahora un poema… te superaron hace rato, reina”, junto a una imagen de la persona con la que presuntamente estaría saliendo José, luego de que meses atrás circulara un video en el que se le veía besándose con otra mujer.

Más allá de la verdadera intención de Yaya Muñoz al interpretar la canción de Pipe Bueno, lo cierto es que se trata de un tema que actualmente está muy de moda en redes sociales, por lo que también podría tratarse simplemente de una canción que le gusta y con la que se siente identificada.

Sin embargo, muchos internautas no tardaron en interpretar el video como una posible indirecta relacionada con su relación pasada.

 

