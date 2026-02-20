Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura felicitó a Daiky Gamboa en redes y surgieron dudas por la fecha, ¿Se equivocó?

La Segura felicitó a Daiky Gamboa por su cumpleaños en redes y usuarios notaron que no fue en su fecha oficial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura celebró el cumpleaños de Daiky Gamboa días después, ¿Se equivocó?
La Segura generó reacciones tras felicitar a Daiky Gamboa en otra fecha. (Fotos: Canal RCN y AFP)

La creadora de contenido caleña La Segura compartió un emotivo mensaje dedicado al DJ y maquillador Daiky Gamboa por su cumpleaños.

Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar, pues varios internautas señalaron que la publicación se habría realizado en una fecha distinta a la oficial del cumpleaños del artista.

¿Por qué La Segura se habría equivocado con el cumpleaños de Daiky Gamboa?

A través de sus historias de Instagram, La Segura publicó una imagen de Daiky Gamboa acompañada de un mensaje en el que expresó su cariño hacia él.

“Díganle que lo amo y que espero celebrarle toda la vida sus cumpleaños”, escribió la influenciadora, junto a emojis y con una canción de ‘amigas y rivales’, que es conocida por una novela mexicana.

Tras la publicación, algunos usuarios notaron que el DJ cumplió años el pasado 2 de febrero, mientras que la historia fue compartida el 19 del mismo mes.

La Segura celebró el cumpleaños de Daiky Gamboa días después, ¿Se equivocó?
La Segura generó reacciones tras felicitar a Daiky Gamboa en otra fecha. (Foto: Canal RCN)

Esto generó preguntas en redes sociales sobre la fecha en la que realmente se estaba realizando la celebración.

No es la primera vez que el cumpleaños de Daiky Gamboa genera conversación.

A finales de enero, la cantante Karol G decidió celebrarlo en Medellín, donde se le vio en una discoteca y en un popular barrio de la ciudad junto a varios artistas del género urbano, ofreciendo incluso un concierto en la calle.

En ese momento, el DJ se mostró agradecido y compartió en sus redes sociales que cambiaría su fecha oficial por la celebración organizada por la artista.

¿Por qué La Segura le celebró el cumpleaños días después?

De acuerdo con lo que se observa en el video compartido por La Segura, la reunión correspondería a un encuentro reciente en el que finalmente pudieron reunirse para festejar.

En las imágenes se le ve a Daiky Gamboa sosteniendo una cuchara en la mano, riendo y disfrutando del momento.

Aunque la fecha no coincidía con el día exacto de su nacimiento, todo indicaría que se trató de una celebración posterior, organizada cuando sus agendas lo permitieron.

Y tras la celebración, la creadora de contenido decidió compartir un pequeño detalle de los que fue esta celebración.

La Segura celebró el cumpleaños de Daiky Gamboa días después, ¿Se equivocó?
La Segura generó reacciones tras felicitar a Daiky Gamboa en otra fecha. (Foto: AFP)
