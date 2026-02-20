Maiker se reconectó con La casa de los famosos y Juanda Caribe le pidió ser padrino de su hija

Maiker Smith volvió a conectarse con sus compañeros en La casa de los famosos Colombia, luego de que el camión de la mudanza se lo llevará por ‘mueble’, de acuerdo a la votación del público.

¿Qué ocurrió en la última conexión de Maiker con sus compañeros?

En esta última conexión, Maiker observó atento las reacciones que se generaron dentro de la casa luego de su despedida. Juanda expresó que su partida le dolió, mientras que en el cuarto ‘Calma’ comentaron que era uno de los participantes más queridos y creativos del grupo.

Mientras empacaban sus pertenencias, Nicolás le envió una camiseta suya y Valentino le hizo llegar unos cachos negros, accesorios que Maiker lució durante esta última conexión con los famosos.

Al mismo tiempo, algunos participantes cuestionaron si su salida estuvo relacionada con haber oprimido el botón del pánico, tema que generó diversas teorías ente los famosos tras la salida de Maiker.

Por su parte, Nicolás lloró tras su salida y Maiker se mostró conmovido al ver esa escena. En la bitácora del capitán, Nicolás aseguró que estaba viviendo una montaña rusa de emociones y, expresó: “Encontré un hermano”.

Además, cuando se mencionó el tema del candado, Nicolás reaccionó con un “bien, esa es”, dando a entender que se trataba de un acuerdo entre ellos. Posteriormente, Maiker explicó a Carla y a Marcelo Cezán que era un chiste interno.

Durante la transmisión, todos reaccionaron emocionados al verlo nuevamente.

¿Qué le pidió Juanda Caribe a Maiker en medio de la transmisión?

Maiker les pidió que no especularan sobre lo que habría pasado afuera y que recordaran que se trata de un juego, por lo que no debían pensar en lo que ocurre en el exterior.

También les dijo que, una vez termine el reality el próximo año, podrían ir todos de ciudad en ciudad a disfrutar de las fiestas del país.

A Nicolás le dijo: “Te puse a llorar, sos mi hermano”. A Valentino le expresó que la rudeza con la que suele mostrarse porque es una persona noble, mientras Valentino notaba que Maiker llevaba los cachos que le había enviado.

Maiker al dirigirse a Juanda le dijo ue sin importar lo que ocurriera tenían a Quibdó y Barranquilla y ahí Juanda Caribe le hizo una solicitud inusual: le pidió que fuera el padrino de Victoria, su pequeña hija.

Maiker finalizó hablando de los conflictos dentro de la casa y señaló que lo importante es entregarle contenido al público, pues para eso están en la competencia.