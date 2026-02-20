Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ya están abiertas las votaciones en La casa de los famosos: aquí el paso a paso

Las votaciones en La casa de los famosos Colombia ya están abiertas para que salves a tu habitante favorito.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Votaciones en La casa de los famosos Colombia
Votaciones abiertas para salvar de la eliminación en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Ya se abrieron las votaciones en La casa de los famosos Colombia para que salves a tu participante favorito de quedar eliminado de la competencia.

¿Cuáles son los participantes que están en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia el 22 de febrero?

Los participantes que están en riesgo de ser eliminados del juego son Nicolás Arrieta, Tebi Bernal, Yuli Ruiz, Alexa Torrex, Karola, Alejandro Estrada y Valentino.

votaciones abiertas de eliminacion de la casa de los famosos colombia

Alexa Torrex, Karola, Valentino Lázaro y Alejandro Estrada quedaron nominados por sus compañeros tras haber tenido la mayoría de votos.

Manuela Gómez y Yuli Ruiz quedaron nominadas por la líder de la semana, la influenciadora Beba.

Campanita quedó en placa de nominación el eliminado del domingo 15 de febrero, Jay Torres.

Juanse Laverde quedó nominado por el público, luego de tener el menor porcentaje de apoyo.

¿Cómo salvar de la eliminación a tu participante favorito de La casa de los famosos Colombia y que no salga este 22 de febrero?

Para evitar que tu participante favorito quede eliminado de La casa de los famosos Colombia es importante que sigas estos importantes pasos.

Ingresa al sitio web de La casa de los famosos Colombia.
Regístrate o inicia sesión en tu cuenta.
Haz clic en el botón de “Votaciones" y "Votaciones eliminación”.
Elige a tu favorito y da clic en Votar.

paso a paso para votar en la casa de los famosos

Debes tener en cuenta que puedes votar cada horas y aumentar la probabilidad de que tu favorito siga en el juego.

No olvides que las votaciones son totalmente gratis y las puedes hacer desde cualquier dispositivo móvil.

Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 22 de febrero cuando los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán lo anuncien en la gala.

¿Cómo ver la gala de eliminación el domingo 22 de enero de La casa de los famosos Colombia?

Para conocer el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia debes conectarte a través de la pantalla, la aplicación o el canal de YouTube del Canal RCN a partir de las 8 p.m. y no perderte ningún detalle de la jornada de eliminación.

