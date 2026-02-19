Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García estuvo en el spa de Isabella Ladera y esto le costó arreglarse las uñas; Kris R le pagó

Karina García se encuentra en Miami y mostró cómo le fue en el establecimiento de Isabella Ladera.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García e Isabella Ladera
Kris R le pagó gustico a Karina García/Canal RCN/AFP: Jason Koerner

El cantante Kris R le costeó un gusto a la influenciadora Karina García tras su viaje juntos a Miami, Estados Unidos.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García viajó con Kris R a Miami?

La creadora de contenido se dejó ver desde Miami, Estados Unidos acompañando al artista Kris R a los Premios Lo Nuestro, donde galardonan a los mejores de la música latina.

Karina garcia con kris r

La ceremonia se llevará a cabo este jueves 19 de febrero, donde se reunirán varios artista y celebridades del entretenimiento.

Para estar impecable en la ceremonia, Karina García decidió hacerse el manicure y el pedicure y visitó el spa de la modelo Isabella Ladera, conocido entre los latinos.

Recordemos que, actualmente Isabella Ladera se encuentra en avanzado estado de embarazo de su segundo bebé, producto de su relación con el atleta Hugo García.

Mientras se arreglaba decidió hacer una transmisión en vivo desde el lugar y mostró lo feliz que fue con la atención y el resultado.

Artículos relacionados

¿Kris R le pagó el manicure y pedicure a Karina García en Miami?

La paisa también mostró que el artista Kris R fue quien le dio el dinero para darse dicho gusto, donde le hizo entrega de 300 dólares.

karina garcia en spa de isabella ladera

En la transmisión en vivo dio a conocer cuánto le cobraron por aquellos procedimientos estéticos.

Según dio a conocer el pedicure le costó 55 dólares y el manicure 95 dólares, es decir más de 550 mil pesos colombianos aproximadamente.

"Mi amor gracias, te amo", le dijo Karina a Kris R.

Tras su revelación, logró diferentes reacciones en redes sociales de los internautas, algunos elogiando el resultado, mientras que otros no tardaron en criticar el costo de los arreglos, tildándolo de exagerado.

Artículos relacionados

Por ahora, Karina García sigue entreteniendo a sus millones de seguidores en redes sociales con su diverso contenido sobre su estilo de vida y sus diferentes proyectos, entre ellos con el Canal RCN.

Recordemos que, la influenciadora es panelista del programa 'Qué hay pa' dañar de La casa de los famosos Colombia', donde comenta todo lo que ocurre en el reality junto a los panelistas Roberto Velásquez y Néstor Parra.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

James Rodríguez

James Rodríguez cautivó con baile junto a su hija Salomé Rodríguez

James Rodríguez y su hija Salomé se llevaron todos los elogios de sus seguidores con su coreografía.

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex de Karola Sofía Avendaño

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex y arremete contra Karola: "la copia eres tú"

Sofía Avendaño ha reaparecido en redes sociales para dar su opinión sobre el conflicto que tuvieron Alexa Torrex y Karola.

Jessica Cediel se mostró molesta en redes Jessica Cediel

Jessica Cediel se mostró molesta en redes y envió fuerte mensaje: "Se me sale mi parte humana"

Jessica Cediel se mostró molesta en redes y compartió una reflexión sobre la importancia de la ética profesional.

Lo más superlike

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes? Melissa Gate

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes?

Melissa Gate confesó qué celebridades que le caen bien en La casa de los famosos Colombia 3 tras su pronto regreso.

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz Talento internacional

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología