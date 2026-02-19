Karina García estuvo en el spa de Isabella Ladera y esto le costó arreglarse las uñas; Kris R le pagó

El cantante Kris R le costeó un gusto a la influenciadora Karina García tras su viaje juntos a Miami, Estados Unidos.

¿Por qué Karina García viajó con Kris R a Miami?

La creadora de contenido se dejó ver desde Miami, Estados Unidos acompañando al artista Kris R a los Premios Lo Nuestro, donde galardonan a los mejores de la música latina.

La ceremonia se llevará a cabo este jueves 19 de febrero, donde se reunirán varios artista y celebridades del entretenimiento.

Para estar impecable en la ceremonia, Karina García decidió hacerse el manicure y el pedicure y visitó el spa de la modelo Isabella Ladera, conocido entre los latinos.

Recordemos que, actualmente Isabella Ladera se encuentra en avanzado estado de embarazo de su segundo bebé, producto de su relación con el atleta Hugo García.

Mientras se arreglaba decidió hacer una transmisión en vivo desde el lugar y mostró lo feliz que fue con la atención y el resultado.

¿Kris R le pagó el manicure y pedicure a Karina García en Miami?

La paisa también mostró que el artista Kris R fue quien le dio el dinero para darse dicho gusto, donde le hizo entrega de 300 dólares.

En la transmisión en vivo dio a conocer cuánto le cobraron por aquellos procedimientos estéticos.

Según dio a conocer el pedicure le costó 55 dólares y el manicure 95 dólares, es decir más de 550 mil pesos colombianos aproximadamente.

"Mi amor gracias, te amo", le dijo Karina a Kris R.

Tras su revelación, logró diferentes reacciones en redes sociales de los internautas, algunos elogiando el resultado, mientras que otros no tardaron en criticar el costo de los arreglos, tildándolo de exagerado.

Por ahora, Karina García sigue entreteniendo a sus millones de seguidores en redes sociales con su diverso contenido sobre su estilo de vida y sus diferentes proyectos, entre ellos con el Canal RCN.

Recordemos que, la influenciadora es panelista del programa 'Qué hay pa' dañar de La casa de los famosos Colombia', donde comenta todo lo que ocurre en el reality junto a los panelistas Roberto Velásquez y Néstor Parra.